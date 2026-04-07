Fue campeón de todo con la Selección Argentina y River lo quiere para después del Mundial 2026

Fue campeón con la Selección y River lo quiere para después del Mundial 2026

Todavía no llegó la primera mitad del año ni pasó el Mundial 2026, pero River Plate ya tiene en sus planes lo que puede pasar en el próximo mercado de pases del fútbol argentino. Es por eso que la dirigencia liderada por Stéfano Di Carlo ya avanzó para contratar nada menos que a Ángel Correa, campeón de todo con la Selección Argentina que actualmente viste los colores del Tigres de México. Claro que su contratación hoy no sería nada fácil, pero sí se conoció que hubo avances para concretarla en el futuro.

No es la primera vez que el exhombre de San Lorenzo suena fuerte en las paredes del Estadio Monumental. Antes sucedió con Marcelo Gallardo a la cabeza durante el inicio de su segundo ciclo y ahora con Eduardo "Chacho" Coudet al frente volvió a aparecer entre las posibilidades. Sin embargo, lo cierto es que su contrato con el club mexicano todavía tiene años por delante y la negociación se complicaría por dicha cuestión.

River va por Ángel Correa: la verdad detrás del interés

Según informó el periodista Germán Balcarce, quien sigue la campaña del "Millonario", desde la institución preguntaron a Tigres por las condiciones del mediapunta. Su vínculo se extiende hasta mediados del 2030, lo cual complicaría las cosas más allá de los contactos que sí existieron por parte de la dirigencia para que el exjugador del "Ciclón" se calce la "Banda". Después de su paso por el Atlético de Madrid, arribó al elenco de Nuevo León por unos 9 millones de dólares, lo cual tampoco es un detalle menor para el conjunto de Núñez presidido por Di Carlo.

En caso de que se concrete la llegada del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, será el quinto de dicho plantel de Lionel Scaloni que se una a River. Además de Franco Armani, de la mano del "Muñeco" Gallardo volvieron Gonzalo Montiel y Germán Pezzella, además de que Marcos "Huevo" Acuña también se convierta en refuerzo. Por supuesto, el plan es seguir jerarquizando el equipo para volver a cosechar títulos tanto a nivel local como internacional.

Los números de Ángel Correa en su carrera

Clubes : San Lorenzo, Atlético de Madrid de España y Tigres de México.

: San Lorenzo, Atlético de Madrid de España y Tigres de México. Partidos jugados : 576 (+28 con la Selección Argentina).

: 576 (+28 con la Selección Argentina). Goles : 119 (+3).

: 119 (+3). Asistencias : 91.

: 91. Títulos: Torneo Inicial 2013 y Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo; LaLiga 2020/2021, UEFA Europa League 2017/2018 y Supercopa de España 2018 con el Atlético de Madrid; Copa América 2021 y Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y Leagues Cup 2025 con Tigres de México.

El fixture de River en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana