River volvió a ganar y se despachó con el mejor partido de la etapa Coudet

El conjunto que dirige Eduardo "Chacho" Coudet tuvo un gran partido y volvió a ganar. El equipo Millonario venció 3-0 con goles de Tomás Galván y de Facundo Colidio que, finalmente, pudo romper la racha negativa.

El equipo del Chacho tuvo un gran encuentro y ya en el Primer Tiempo había sacado ventaja, no solo en el juego, sino también en el marcador después de que Tomás Galván haya encontrado un rebote en el arquero después de una mala definición de Sebastián Drussi. En este sentido, el exjugador de Vélez llegó a definir rápido y luego ir a festejar.

Ya en la segunda etapa, fue Facundo Colidio que encontró un centro desde el sector derehco y anotó el 2-0 parcial para River Plate. Por su parte, ya en el final Tomás Galván definió una hermosa jugada en la que arrancó desde el fondo y definió ante la salida del arquero.

La racha que rompió Facundo Colidio

Después de una larga espera, Facundo Colidio volvió a gritar gol con la camiseta de River. El delantero cortó una sequía que duró 261 días y 26 partidos sin anotar, marcando el segundo tanto en la victoria del Millonario frente a Belgrano.

La última vez que Colidio había convertido había sido el 19 de julio del año pasado, en la goleada por 4 a 0 ante Instituto. Desde entonces, el atacante atravesó un período sin poder inflar la red, aunque mantuvo su esfuerzo y compromiso en el equipo. En el encuentro contra Belgrano, Facundo aprovechó un centro preciso de Juan Cruz Meza para conectar de cabeza y finalmente sacarse la mufa. Este gol no solo le dio tranquilidad al delantero, sino que también colaboró para consolidar la victoria de River en el partido.

La anotación de Colidio representa un importante impulso para el jugador, que ahora buscará mantener la racha y seguir aportando goles al equipo de cara a lo que resta de la temporada.

En ese sentido, el gol ante Belgrano podría marcar un punto de inflexión en su rendimiento y confianza dentro del campo de juego, algo clave para un delantero que busca consolidarse en un club tan competitivo como River.