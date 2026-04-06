El campeón del mundo que no pierde las esperanzas con su regreso para el Mundial 2026: "Nunca"

Un campeón quiere volver para el Mundial 2026.

Después de la derrota con Arabia Saudita, el Mundial de Qatar 2022 se puso cuesta arriba para Lionel Scaloni, que hizo cambios en el once inicial de cara a la segunda fecha de la fase de grupos contra México. Uno de los jugadores que fueron desde el inicio en aquella cita fue Guido Rodríguez, quien se posicionó en el mediocampo al lado de Rodrigo de Paul y fue reemplazado por Enzo Fernández en el segundo tiempo.

Si bien no tuvo más actuación que esa en la conquista de la tercera estrella, es innegable que el mediocampista del Valencia fue un recurrente en las convocatorias de la Selección Argentina en esos tiempos. De hecho, Guido fue protagonista en la Copa América 2021 y en la Finalissima contra Italia, además de que también participó de la defensa del título en el certamen continental, donde jugó solamente el partido ante Perú en la fase de grupos.

No obstante, desde aquel 2-0 sobre los peruanos, el exjugador de River no volvió a aparecer en las convocatorias, en parte por la falta de minutos que tenía en el Betis, lo que lo hizo irse a West Ham primero y ahora al Valencia. Justamente, este domingo el argentino marcó dos goles para su equipo en la derrota ante Celta por la fecha 30 de La Liga de España, apenas unos días después de señalar su deseo de estar en el Mundial 2026.

La semana pasada, Rodríguez brindó una entrevista a El Desmarque, en la que mencionó que todavía sueña con formar parte del plantel para defender la Copa del Mundo, aunque sabe que su situación a nivel clubes le jugó en contra. “La lista salió hace poco y no estuve. Dejé de ir hace un tiempo, también cuando en Inglaterra había dejado de jugar. Sé que por ahí es complicado, pero realmente ir a la selección y, más como lo sentimos nosotros los argentinos, yo nunca voy a perder las esperanzas”, afirmó el mediocampista.

Ahora con mayor regularidad que en la Premier League, el campeón del mundo trabaja constantemente para tener una chance de volver a representar al conjunto albiceleste en la cita máxima, pero recalcó que es consciente de que no depende solamente de él. “Te mentiría si dijera que no tengo ganas de estar en esa última lista para el Mundial. No es decisión mía, pero obviamente me encantaría. Siento que estoy bien y que estoy mejorando día a día para eso”, cerró.

Guido jugó 30 partidos con la Selección.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026