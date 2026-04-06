Selección Argentina: un DT brasileño postuló a uno de sus jugadores para el plantel de Lionel Scaloni

El DT argentino no lo tuvo en cuenta en su ciclo.

Las victorias sobre Mauritania y Zambia en La Bombonera fueron una gran prueba para algunos jugadores que se juegan un lugar en la lista para el Mundial 2026, la cual será presentada a la FIFA a fines de mayo. En este sentido, Lionel Scaloni confirmó que tiene bastante pensados los nombres que conformarán la convocatoria para la defensa del título, aunque claro que tiene en cuenta alternativas ante cualquier contratiempo no deseado.

Ahora bien, hubo futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por el entrenador de la Selección Argentina, entre ellos Lucas Esquivel, quien juega en una posición clave para el conjunto nacional. Oriundo de Santa Fe, el jugador de 24 años brilla como lateral izquierdo del Athletico Paranaense, que el domingo pasado venció por 4-1 a Botafogo en el duelo pendiente por la quinta fecha del Brasileirao con un gol y una asistencia del argentino.

Tan buena fue la actuación del defensor que su entrenador, Odair Hellmann, celebró el partido del santafesino y, en diálogo con la prensa, lo postuló como una alternativa para la “Albiceleste”. “Es un jugador de muy alto nivel, capaz de competir por una convocatoria en la Selección Argentina. El año pasado le faltó regularidad”, afirmó el DT, que le envío una sugerencia encubierta a Scaloni, siempre pendiente a los minutos que suman sus jugadores a nivel clubes.

Además, el brasileño se refirió al descanso de siete días que le dio al argentino para recomponerse y volvió a elogiarlo, refiriéndose a la flexibilidad que tiene para adaptarse a dos posiciones distintas como el ataque y la defensa. “Es un jugador de muy alto nivel, que puede desempeñarse tanto como extremo o como lateral. Si mantiene su estado físico y evita las lesiones, seguirá cumpliendo ese rol”, agregó.

Cabe mencionar que Esquivel tiene pasado en la Selección Argentina Sub-23, con la que debutó en 2023 de la mano de Javier Mascherano. De hecho, el lateral participó del Preolímpico Sudamericano 2024 y estuvo presente en los partidos contra Uruguay y Paraguay, aunque no volvió a ser citado desde la victoria sobre la “Albirroja” en un amistoso de junio del 2024, en el que se anotó una asistencia para el 4-0 definitivo.

Esquivel solo se perdió dos partidos de la liga brasileña.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026