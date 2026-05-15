Terminar el secundario: Formosa refuerza la inclusión educativa con un programa para concluir los estudios

Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación y acompañar a jóvenes y adultos que desean finalizar sus estudios, el Gobierno de Formosa dio inicio a una nueva etapa del Plan de Terminalidad Educativa Secundaria, una política orientada a garantizar oportunidades de formación para personas que, por distintos motivos, no pudieron completar el nivel medio.

El acto de apertura se realizó en el Polideportivo del barrio La Paz y contó con la participación del vicegobernador Eber Solís, el ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz, además de autoridades educativas, docentes, estudiantes y familiares.

La nueva cohorte tendrá una duración de tres años y comenzó con 60 personas inscriptas, cuyas edades van desde los 18 hasta los 63 años, reflejando la diversidad de trayectorias y realidades que atraviesan quienes deciden retomar sus estudios.

Educación para ampliar oportunidades

Durante la apertura, Solís destacó que el programa representa una herramienta concreta para fortalecer la inclusión educativa y brindar nuevas posibilidades de desarrollo personal y laboral y subrayó que la iniciativa permite que jóvenes y adultos puedan reconstruir proyectos postergados y acceder a mayores oportunidades a través de la formación.

"Siempre hay tiempo para volver a estudiar y abrir nuevas puertas para el futuro", expresó y remarcó que cada persona que decide regresar al sistema educativo representa una historia de esfuerzo y superación que necesita acompañamiento institucional.

"Cada formoseño y formoseña que decide volver a estudiar merece un Estado presente que acompañe ese esfuerzo", sostuvo. Desde el Gobierno provincial señalaron que el Plan de Terminalidad Educativa forma parte de las políticas impulsadas por la gestión del gobernador Gildo Insfrán para ampliar el acceso a la educación en todo el territorio provincial.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer la permanencia educativa de personas que debieron interrumpir sus estudios por razones económicas, laborales, familiares o sociales. La propuesta busca además generar herramientas que permitan mejorar las condiciones de empleabilidad y promover trayectorias educativas continuas.

El rol de la educación en contextos complejos

Las autoridades provinciales resaltaron que la finalización de los estudios secundarios es fundamental en el actual escenario económico y social. Para quienes buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad o acceder a la educación superior, obtener el título de bachiller representa una herramienta central que permite abrir nuevas puertas y fortalecer tanto su inclusión social como el desarrollo de su comunidad.

Con la reciente apertura en el barrio La Paz, se dio inicio a un ciclo de formación destinado a numerosos formoseños que optaron por regresar a las aulas. Este programa educativo permite que los estudiantes retomen proyectos académicos que habían quedado pendientes, lo que reafirma el compromiso del Estado local con la continuidad pedagógica y el progreso personal de los ciudadanos.