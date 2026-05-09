La provincia apuesta la trayectoria pedagógica con un novedoso programa educativo para erradicar el abandono escolar

La provincia de Formosa presentó el nuevo programa de Cuidado y Acompañamiento de las Trayectorias Escolares (CAT) con una iniciativa orientada a fortalecer la inclusión, permanencia y egreso de estudiantes. La propuesta del Ministerio de Cultura y Educación busca el seguimiento pedagógico, acompañamiento socioemocional junto con las familias para mejorar las trayectorias educativas.

El ministro de Cultura y Educación, Julio René Aráoz, quien encabezó el acto en el Galpón G, sostuvo que el objetivo es garantizar el derecho a la educación “en condiciones de igualdad” y confirmó que el programa avanzará de manera progresiva.

Desde el ministerio destacaron que es la primera vez que se implementa una metodología de estas características en la provincia, con foco en el cuidado de las trayectorias escolares y la reducción del riesgo pedagógico.

El programa CATE

El mismo fue diseñado a partir del análisis de indicadores educativos y de las necesidades detectadas en las instituciones. Entre sus principales ejes se encuentran: acompañamiento focalizado a estudiantes en riesgo pedagógico, seguimiento sistemático de trayectorias, estrategias de enseñanza, diversificadas, abordaje socioemocional, y fortalecimiento del vínculo con las familias.

Además, la propuesta incorpora el trabajo articulado con el Plan de Apoyo a la Integración y Recuperación (PAIR) como herramienta de planificación institucional y promueve una redefinición del rol docente en el acompañamiento educativo.

Durante la presentación, la directora de Planeamiento Educativo, Patricia Pastor, expuso los alcances del programa y los primeros resultados obtenidos. Fue allí que detalló que en una primera etapa, será implementado en las escuelas que integran la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras y luego se extenderá al resto de las instituciones educativas de la provincia.

Centro de Inclusión Digital

El Centro de Inclusión Digital (CID) abrió una nueva inscripción para capacitaciones gratuitas en Formosa destinadas a potenciar conocimientos tecnológicos y ampliar oportunidades de inserción laboral. La propuesta combina formación práctica con impacto social y busca achicar la brecha digital, partiendo de la idea de que el acceso a la tecnología debe garantizarse como un derecho.

En un contexto atravesado por la creciente demanda de habilidades digitales en el ámbito laboral, el CID impulsa espacios de formación presenciales y gratuitos orientados a brindar herramientas concretas. Las capacitaciones se desarrollan bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), permitiendo que los participantes trabajen sobre experiencias y soluciones vinculadas a situaciones reales.

Además, el programa ofrece acompañamiento de docentes especializados y acceso a equipamiento tecnológico, con el objetivo de garantizar condiciones de igualdad para todos los asistentes. Las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de formularios online publicados en los canales oficiales.

La propuesta formativa está compuesta por cuatro trayectos con fuerte orientación práctica y aplicación directa. Entre ellos se destaca el curso de diseño e impresión 3D, coordinado por la diseñadora industrial Amalia Rojas, que propone introducir a los participantes en el mundo de la fabricación digital y sus múltiples usos, desde piezas industriales hasta herramientas con fines educativos.