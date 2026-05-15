Las macabras hipótesis detrás del crimen del jubilado de Río Gallegos

La Justicia de Santa Cruz continúa investigando el crimen de Aníbal Cepeda, un jubilado de 72 años cuyo cuerpo apareció descuartizado luego de casi un mes de búsqueda en la ciudad de Río Gallegos. Por el asesinato del hombre, el Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Gerardo Giménez, ordenó la detención de Marcelo Félix Curtti (61), hasta el momento, el único sospechoso del hecho.

De acuerdo al expediente de la investigación, el jubilado desapareció el 20 de abril y los familiares realizaron la denuncia por desaparición el 4 de mayo porque pensaban que el hombre se había ido de viaje a cazar o a pescar. La Policía de Santa Cruz inició una intensa búsqueda hasta que el domingo 10 de mayo encontró restos humanos en bolsas de plástico descartadas en un pozo ciego de un complejo habitacional abandonado, ubicado en la calle Moyano al 500.

Las hipótesis del crimen del jubilado y por qué detuvieron a Marcelo Félix Curtti

Los investigadores pudieron constatar que Félix Curtti fue una de las últimas personas que vio con vida a Cepeda. Si bien no eran amigos, tenían un vínculo ocasional, ya que ambos solían ir al casino local.

A pesar de ser el único detenido, las autoridades no descartan que haya más personas involucradas en el crimen del jubilado. Eso mismo también piensa la familia. De hecho, la nuera de Aníbal sostuvo, en diálogo con LU12 AM680, que el sospechoso "no pudo haber actuado solo" y pidió justicia: "No se entiende cómo alguien pudo hacer algo así".

La Fiscalía sostiene un presunto móvil económico. Se basan en testimonios de la familia y en un dato concreto: Cepeda habría cobrado una importante suma de dinero luego de jubilarse de un empresa del sector petrolero en Río Gallegos.

El análisis forense

Para los médicos forenses, la víctima habría sido descuartizada en una de las parrillas del complejo habitacional. Sin embargo, todavía no está clara la causa de muerte ni tampoco si fue torturado antes de ser asesinado. Esos datos serán informados luego de los resultados de la autopsia.

Con ayuda de los análisis forenses, las autoridades judiciales buscan entender por qué razón el sospechoso habría mutilado el cuerpo. Si el móvil económico se confirma, el asesino podría haber separado las extremidades de la cabeza para luego acceder a datos bancarios con huellas dactilares y datos biométricos.

En tanto, Curtti permanece detenido en Río Gallegos y se negó a prestar declaración indagatoria. No obstante, fuentes judiciales indicaron que el hombre habría aceptado su responsabilidad en el hecho e incluso habría sido quien señaló a las autoridades la escena del crimen.