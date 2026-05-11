Hallaron al jubilado desaparecido en Río Gallegos dentro de un tanque cisterna: qué se sabe hasta ahora

El principal sospechoso, Félix Marcelo Curtti, fue detenido horas antes y confesó el crimen.

La madrugada del domingo, la Policía de Santa Cruz confirmó el hallazgo del cuerpo de Aníbal Cepeda (71), desaparecido desde el 20 de abril en Río Gallegos. Los restos estaban dentro de un tanque cisterna, en un complejo de departamentos abandonado que pertenece al exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. El inmueble, ubicado en la calle Gobernador Moyano al 500, fue decomisado en una causa federal y está bajo control de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) .

El principal sospechoso, Félix Marcelo Curtti, fue detenido horas antes y confesó el crimen. Según su declaración, descuartizó a la víctima y colocó los restos en el predio antes de que Gendarmería recibiera la orden judicial de custodiarlo. Los efectivos llegaron recién el sábado a las 8 de la mañana; el cuerpo ya estaba ahí.

Seis bolsas negras y otro lugar con restos

Dentro del tanque cisterna, los agentes encontraron seis bolsas de color negro que emanaban un fuerte olor nauseabundo. También se hallaron restos en un pozo ciego de una vivienda ubicada en la calle Pellegrini al 500, en la misma manzana. Personal de la División Criminalística y de la Unidad Regional Sur realizaron las pericias dispuestas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, subrogado por Gerardo Giménez.

El móvil económico y el perfil del sospechoso

Curtti, a quien describen como un amigo “del casino” de Cepeda, fue arrestado este domingo a la madrugada. Al verse rodeado, confesó el crimen. Fuentes del caso indicaron que el móvil económico es la principal hipótesis.

Durante la búsqueda, los investigadores recuperaron las tarjetas de crédito y el DNI de la víctima en poder de dos personas que fueron demoradas y luego liberadas (no pudieron acreditar vínculo con la desaparición). Según su testimonio, encontraron las tarjetas y las usaron para comprar sin saber que los bancos ya estaban alertados.

Curtti tiene antecedentes penales: estuvo detenido en la década de 1990 acusado de robo, y en los últimos años trabajó como chofer de un juez y como personal de maestranza en el Ministerio de Economía de Santa Cruz. Fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos.

El predio de Daniel Muñoz

La propiedad donde hallaron el cuerpo pertenece al histórico secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien falleció en 2016. El inmueble fue decomisado y está bajo administración estatal. La investigación sigue abierta para determinar si hubo más implicados.