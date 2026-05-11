Cuánto cuesta el nuevo Chevrolet Sonic.

General Motors presentó en San Pablo, Brasil el nuevo Chevrolet Sonic, el nuevo crossover compacto que ya se puede conseguir en Argentina a través de la preventa de dos versiones.

Este modelo llega para competir con otros como el Renault Kardian, el Volkswagen Tera, el Fiat Pulse y el Honda WR-V. La gama está compuesta por dos versiones, Premier y RS, y se ofrece con líneas de crédito a tasa 0% en 12 ($ 28 millones), 18 ($25 millones ) y 24 meses ($ 22 millones). En esa línea, desde Plan de Ahorro Chevrolet se ofrecerá el “Plan Sonic Premier” 100% financiado en 84 cuotas con beneficios para los clientes de la marca.

"Este es el lanzamiento más importante del año para la compañía. Coloca a Chevrolet como la marca con el mayor portfolio de SUVs y crossovers del mercado y demuestra que el Sonic tiene potencial para convertirse en el vehículo de pasajeros más deseado y vendido de la región", destacó Thomas Owsianski, presidente de GM Sudamérica.

En cuanto a los detalles de este modelo, el Sonic mantiene gran parte de la silueta del Onix, pero con detalles e impronta propia, especialmente en el sector frontal, con faros divididos e iluminación full Led.

Respecto de sus medidas, mide 4,23 metros de largo; 1,77 de ancho y 1,53 de alto con una distancia entre ejes de 2,55 metros. El diseño interior está compuesto principalmente por el tablero de instrumentos digital de 8 pulgadas, volante multifunción y una pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas levemente orientada hacia el conductor.

También cuenta con asientos que incorporan una capa extra de espuma, brindando mejor soporte corporal en trayectos largos. La versión Premier combina un interior en gris y negro, mientras que la RS, en cambio, adopta una propuesta más deportiva donde predomina el color negro, las costuras decorativas y cinturones de seguridad en rojo.

Cuánto cuesta el Chevrolet Sonic y cuándo llegará al país

Este modelo incorpora mejoras tecnológicas como una evolución en los sistemas de asistencia a la conducción, y cuenta con seis airbag y faros Full LED con proyectores que ofrecen una mayor eficiencia luminosa. Mecánicamente tiene un motor 1.0 turbo de 116 caballos y caja automática de seis velocidades ya conocidas en el Onix.

El Chevrolet Sonic Premier tiene un valor de $ 38.390.900, mientras que el RS $ 39.690.900. Su lanzamiento en Argentina está previsto para junio, pero ya está disponible a través de la preventa.