Los modelos que Chevrolet lanzará en el 2026.

Chevrolet se prepara para un año clave en 2026 con una ambiciosa renovación y lanzamiento de modelos que prometen sacudir el mercado latinoamericano, especialmente en el segmento de SUV y vehículos electrificados.

El foco principal estará puesto en la actualización de la Tracker, el B-SUV más exitoso de la marca, aunque sin fecha confirmada para su presentación. Además, la compañía planea estrenar cuatro modelos destacados que buscan competir con las marcas tradicionales y las nuevas propuestas chinas que ganan terreno por su relación costo-calidad.

Uno de los lanzamientos más esperados es el nuevo Sonic, un SUV compacto que se ubicará por debajo de la Tracker y competirá con modelos como Volkswagen Tera, Renault Kardian y Fiat Pulse. La y contará con una plataforma compartida con el Onix, incluyendo estructura y conjunto mecánico, aunque con un diseño frontal único inspirado en la Montana, Spin y Tracker.

Equipará un motor 1.0 Turbo Flex de 116 CV y caja automática de 6 velocidades, mientras que su parte trasera tendrá ópticas horizontales unidas por una franja negra brillante y el emblema Chevrolet en negro, dándole un estilo SUV coupé.

Otros modelos que estrenará Chevrolet en el 2026

Otro regreso confirmado es el del Onix Activ, una versión aventurera que había sido discontinuada en 2019. Esta variante tendrá un paquete estético propio con molduras en guardabarros y detalles exclusivos en paragolpes, además de un interior diferenciado. Se ofrecerá con el motor 1.0 turbo del Sonic y transmisión automática también de 6 marchas.

En cuanto a la electrificación, Chevrolet apuesta fuerte con las versiones eléctricas del Blazer y Equinox. El Blazer EV RS AWD 2026 incorporará tracción integral gracias a dos motores eléctricos que entregan una potencia combinada de 305 CV. Aunque contará con una batería de menor capacidad que limita la autonomía, representa un paso importante en la estrategia eléctrica de la marca. Por su parte, el Equinox EV RS tendrá ajustes de gama y posicionamiento, pero aún no se conocen todos los detalles.

En paralelo, Chevrolet planea innovar en sus modelos Montana y Tracker con la incorporación de tecnología híbrida ligera (MHEV) de 48V. Esta tecnología, que debutará en la línea 2027, pero se presentará a mitad de 2026, fue desarrollada junto a la china SAIC y suma 10.8 CV y 40 Nm de torque adicionales. Más allá de la potencia extra, el sistema promete reducir notablemente el consumo y la contaminación, además de mejorar la autonomía.

En el caso de la Tracker, el sistema híbrido se combinará con los motores 1.0 Turbo y 1.2 Turbo, ambos actualizados con inyección directa y equipados con recuperación de energía en frenadas y sistema start-stop. Las cifras técnicas exactas y las diferencias con las versiones actuales se anunciarán próximamente.

Finalmente, la Chevrolet Captiva recibirá una renovación importante al pasar a ser un SUV híbrido enchufable (PHEV) de origen chino, con posibilidad de tecnología flex para la región. Su configuración combina un motor 1.5 naftero con uno eléctrico, buscando mayor eficiencia sin perder potencia, lo que la posiciona como una candidata fuerte en el segmento de SUV medianos.