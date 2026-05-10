El PRO salió a despegarse de Milei en medio del caso Adorni: "Soberbia"

En medio del escándalo por las sospechas de corrupción que caen sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la crisis del bolsillo, el PRO salió a despegarse de la gestión de Javier Milei.

El partido que preside Mauricio Macri criticó la "soberbia" y la "arrogancia" de algunos dirigentes del oficialismo, y reconoció que el Gobierno todavía debe lograr que "el cambio llegue y cambie tu vida". Así lo advirtió que PRO en un comunicado que difundió este domingo en su cuenta de X (ex Twitter), titulado "MANIFIESTO PRÓXIMO PASO".

"Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida", comenzó, apuntando contra el gobierno peronista de Alberto Fernández.

Luego, el PRO reivindicó su alianza con Milei y el apoyo brindado desde su elección en 2023: "Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de seguir como íbamos. Y el PRO estuvo ahí. Del lado del cambio. Sin especular. Sin mirar desde afuera".

¿El cuestionamiento del PRO a Manuel Adorni?

Sin embargo, advirtió: "Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso dueles, desgasta".

En ese sentido, el partido amarillo se diferenció de las actitudes de Milei al señalar que "cuando ese dolor no se escucha… duele. Cuando no se da el ejemplo… duele. Cuando no se respeta el sacrificio ajeno, duele. Y duele más".

"Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer", alertó el PRO en lo que parece ser una referencia al caso Adorni.

El partido macrista anticipó: "A los dos los vamos a enfrentar. Porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera".

Luego, apuntó directamente contra la falta de mejoras materiales para la gente durante el mileísmo. "El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta.

"Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos", cerró el PRO en su comunicado.