Guadalajara pasa a semifinal del torneo mexicano con doblete de Sandoval

Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, se convirtió el sábado ‌en el primer semifinalista ‌del torneo Clausura tras vencer 2-0 a Tigres UANL con un doblete de Santiago Sandoval en la definición de la serie.

Las "Chivas" de Guadalajara, que perdieron 3-1 el partido de ida, avanzaron a la semifinal con un empate global de ​3-3 gracias ⁠a su mejor ubicación en la tabla general ‌al final de la temporada regular. ⁠Guadalajara ocupó el segundo lugar ⁠general, mientras que el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León acabó en el séptimo sitio.

"Muy ⁠feliz por el pase a semis, ​esto se viene trabajando desde hace ‌tiempo y por fin se ‌nos da algo que merecemos, el equipo ⁠salió muy motivado y con toda la fe, y gracias a Dios se dio el resultado. Yo estoy muy contento en lo personal, pero ​más ‌en lo grupal, estamos para cosas que nos merecemos, cosas grandes", dijo Sandoval a la transmisión oficial tras el partido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el encuentro disputado en el estadio Akron de ⁠Guadalajara, el equipo local anotó el primer gol a los 74 minutos al desviar en el área chica un disparo de Ricardo Marín.

Tres minutos después, Sandoval metió su doblete cuando remató con la cabeza un centro enviado por Omar Govea desde el ‌sector izquierdo.

Tigres finalizó el partido con un hombre menos por la expulsión del defensa Francisco Reyes, quien vio la tarjeta roja a los 90 minutos tras cometer fuerte falta a Fernando González.

Más tarde ‌se conocerá al segundo semifinalista cuando se defina la serie entre Cruz Azul y Atlas. La "Máquina Celeste" ‌de Cruz Azul ⁠ganó 3-2 el partido de ida.

El domingo se resolverán las otras dos ​llaves entre Pumas UNAM-América y Pachuca-Toluca. En los partidos de ida, América y Pumas empataron 3-3, mientras que Pachuca ganó 1-0.

Con información de Reuters