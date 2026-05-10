En el programa de Luis Majul defendieron a Adorni.

Manuel Adorni está cada vez más complicado con la Justicia. La apertura de una investigación en su contra dio lugar a testimonios reveladores y cada vez más preguntas sobre su patrimonio, sobre todo luego de que el contratista que realizó obras en su casa country de Indio Cuá alegara que el jefe de gabinete le abonó casi 245.000 dólares en efectivo por su labor, algo que (hasta tanto el funcionario no presente la Declaración Jurada) pareciera no tener un claro asidero económico.

Los medios de comunicación le están dando tratamiento a estos acontecimientos, cada uno con su respectiva mirada. En el programa que Luis Majul conduce en LN+, por ejemplo, convocaron al estudio al abogado penalista Mauricio D'Alessandro, para hablar acerca del trasfondo legal de estos hechos y las consecuencias que puede haber. En ese contexto, el letrado efectuó una insólita defensa, justificando una eventual falta de blanqueamiento o enriquecimiento ilícito tanto del exvocero como de los demás funcionarios.

Manuel Adorni, en la mira por las causas que enfrenta.

La insólita defensa a Manuel Adorni en el programa de Luis Majul

En determinado momento, D'Alessandro aseguró que "es muy difícil" con "2 millones y medios de peso de sueldo mensual" esquivarle a eso y que "ni el Papa Francisco se salva de ir preso por enriquecimiento ilícito" bajo esas circunstancias, porque "es muy difícil vivir con dos millones y medio de pesos".

"Es lo que ganan los funcionarios, tres millones. Si hoy hubiera una investigación en masa a todos los funcionarios, con dos millones y medio, tienen todos problemas", expuso, proponiendo que "hay que cambiarlo de alguna manera o sincerar que eso no es delito". Su relato dejó sin palabras a los demás en el estudio, sobre todo teniendo en cuenta que ese momento es (por lo menos) siete veces superior al salario mínimo; vital y móvil.

"A ver, lo que usted quiere decir es... El 40% de la economía es en negro, eso ya lo sabemos, y que todo el mundo tiene una economía negra por encima de la declaración jurada. Adorni y todo el mundo", trató de ayudarlo Majul. "Y rebusques negros", evidenció, reiterando la duda sobre "cómo podés vivir con 2 millones y medio de pesos" ya que no se puede "resisitir ni el colegio, ni los útiles del colegio".