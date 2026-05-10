El frío llegó para quedarse al menos unos días.

Tras el paso de un ciclón extratropical que dejó daños importantes en varias localidades de la Costa Atlántica bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la semana que comienza tendrá condiciones meteorológicas estables, típicas para esta época del año, y que el frío llegó para quedarse al menos unos días.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que las temperaturas mínimas ronden los 5°C, sin probabilidades de lluvia, con predominio de cielo despejado y vientos moderados durante toda la semana. Un leve aumento en las temperaturas, con máximas que llegarán a los 16°C y mínimas de 13°C, acompañadas por cielo parcialmente nublado y vientos en calma.

En la provincia de Buenos Aires, la situación es similar, aunque se registran lluvias en una franja reducida de la Costa Atlántica, desde Pinamar hasta Necochea, que persistirán durante este domingo. El resto del territorio provincial disfrutará de un predominio del sol, alternando entre cielo despejado y parcialmente nublado, sin precipitaciones hasta el viernes, cuando aumentará la nubosidad.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores

Lunes: se prevén mínimas cercanas a los 5°C y máximas que llegarán hasta los 17°C , con viento leve del oeste y cielo mayormente despejado.

, con viento leve del oeste y cielo mayormente despejado. Martes: las temperaturas máximas subirán hasta los 20°C, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 9°C.

Miércoles: se mantendrá la estabilidad, con máximas que oscilarán entre 16°C y 18°C y mínimas entre 8°C y 13°C , sin pronóstico de precipitaciones.

, sin pronóstico de precipitaciones. El jueves y viernes continuarán las condiciones estables, con temperaturas máximas de 17°C y mínimas de 11°C y 8°C , respectivamente.

, respectivamente. Sábado: se anticipa un leve aumento en las temperaturas, con máximas que llegarán a los 16°C y mínimas de 13°C, acompañadas por cielo parcialmente nublado y vientos en calma.

Alerta amarilla por nevadas: la zona afectada

En el ámbito nacional, el SMN mantiene una única alerta vigente por nevadas en el suroeste de Santa Cruz, catalogada como nivel amarillo, que implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En estos casos, se recomienda tomar precauciones.