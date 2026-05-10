Pese a los enfrentamientos esporádicos en el estrecho de Ormuz y la continuidad de los bloqueos al paso marítimo, el alto el fuego que comenzó el 8 de abril se mantiene vigente. Estados Unidos se mostró optimista ante la posibilidad de que Irán responda a su última propuesta para reanudar las conversaciones y poner fin a la guerra a través de la mediación de Pakistán. Además, se produjo una "escalada significativa" en los ataques aéreos y de artillería israelíes contra el sur del Líbano a pesar del cese al fuego propiciado por Estados Unidos. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Irán envía a Pakistán una respuesta a la propuesta de EE.UU. para poner fin a la guerra
La información fue difundida por los medios oficiales iraníes. El primer ministro de Qatar advirtió que utilizar el estrecho de Ormuz "como moneda de cambio solo conducirá a agravar la crisis".
Hace 4 minutos
El bloqueo casi total de internet en Irán ya lleva 72 días
El bloqueo casi total de internet a nivel nacional impuesto por las autoridades iraníes entró en su día 72, superando la marca de las 1.700 horas, según el grupo de monitoreo NetBlocks.
Hace 1 hora
El buque granelero con bandera panameña pasó por el estrecho de Ormuz
Según informó la agencia semioficial Tasnim, un buque granelero con bandera panameña que se dirigía a Brasil atravesó el estrecho de Ormuz utilizando una ruta designada por las fuerzas armadas de Irán.
El buque fue identificado como el Mdl Toofan, y se informó que había zarpado del puerto de Ras Al-Khair, en Arabia Saudita, y se dirigía a Río Grande.
El informe señala que el buque ya había intentado transitar por el estrecho el 4 de mayo, pero las fuerzas iraníes lo detuvieron. Añadieron que este fue el segundo buque desde el sábado en utilizar la ruta designada por Irán.
Hace 1 hora
Ataques aéreos israelíes tienen como objetivo más ciudades del sur del Líbano
Según informó la cadena Al Jazeera, los ataques aéreos israelíes alcanzaron las ciudades de Qatrani y Tibnin.
Hace 1 hora
Irán afirma que su respuesta a EE.UU se centra en poner fin a la guerra y en la seguridad del Golfo.
Irán respondió la última propuesta estadounidense a través de Pakistán. Según la agencia estatal iraní IRNA, la respuesta de Teherán se centró en "poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima" en el Golfo y el Estrecho de Ormuz.
Hace 1 hora
Irán envió una respuesta a Pakistán sobre la propuesta estadounidense de poner fin a la guerra
Según informó la agencia estatal IRNA, Irán envió su respuesta al texto propuesto por Estados Unidos a Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto.
Hace 2 horas
La guerra contra Irán y la megacumbre China - EEUU
Trump llega debilitado a Beijing tras el fracaso militar en Irán y con una crisis interna creciente, en un escenario global que reconfigura los equilibrios de poder.
El presidente Donald Trump llegará en pocos días a Beijing, sin músculos, rechazado por parte de su ciudadanía, e internacionalmente herido.
¿Qué carta de triunfo puede exhibir ése que se autoproclama el máximo líder mundial frente al presidente de la gran potencia emergente comunista, cuando se encuentren el próximo 14 y 15 de mayo?
Trump sólo puede mostrar a su par chino Xi Jinping logros patéticos: haber secuestrado al presidente de Venezuela y, con una fuerza descomunal, obligar a ese país a plegarse a la ruta norteamericana; haber asesinado supuestos narco-marineros en el Mar Caribe; haber acosado a Cuba (aprovechando su debilidad tras seis décadas de bloqueo) y haber amenazado con cambiar el nombre de un golfo además de redibujar el mapa de América del Norte.
Hace 18 horas
Trump apuró a Irán y pidió "hoy mismo" una respuesta a su plan de paz en Medio Oriente
El presidente Trump amenazó a Irán y les planteó un ultimátum para que respondan a su propuesta de paz en Medio Oriente.
10:49 | 09/05/2026
Trump advierte a Irán si no hay acuerdo: "Van a sufrir mucho"
El presidente de Estados Unidos amenaza a Irán en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente. Mientras tanto, impone nuevas sanciones a empresas chinas.
08:25 | 08/05/2026
Cruce militar en Ormuz: Trump pone excusas e Irán define al estrecho como "bomba nuclear"
El presidente Donald Trump atacó dos buques petroleros iraníes, mientras que presiona a Teherán para que acepten un acuerdo de paz. En paralelo un funcionario iraní describió al estrecho de Ormuz como una "bomba nuclear" en la región.
19:19 | 07/05/2026
Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz
Irán puso en marcha una nueva agencia estatal para gestionar los cruces de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. Aunque Teherán todavía no confirmó oficialmente la medida, medios persas y firmas de datos marítimos aseguraron, antes del cruce de ataques entre EE.UU. e Irán este jueves, que el nuevo mecanismo ya comenzó a operar.
08:02 | 07/05/2026
EE.UU. atacó a un petrolero en Ormuz e Irán denunció la ruptura de la tregua
Estados Unidos no reconoció el ataque aún, sin embargo en respuesta Irán atacó buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz.
17:58 | 06/05/2026
Hegseth descartó que Irán use "delfines kamikaze" para atacar buques de EE.UU.
El secretario de Guerra estadounidense negó que Irán posea "delfines kamikaze", un tipo de arma biológica especial y muy usada en el pasado, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los tenga.
09:59 | 06/05/2026
El precio medio del combustible en Estados Unidos marcó un récord histórico
La suba de los combustibles impacta directamente en la movilidad y los gastos de los hogares norteamericanos y complica a Donald Trump.
07:13 | 06/05/2026
Irán analiza propuesta de EE.UU., mientras Trump amenaza con atacar si no hay acuerdo
Anoche, el presidente Trump suspendió sorpresivamente su operación militar en el estrecho de Ormuz para darle una chance a las negociaciones. Hoy, Irán celebró y reactivó el flujo de buques comerciales bajo sus términos.
22:30 | 05/05/2026
Trump frenó su plan militar en Ormuz y busca negociar con Irán
Donald Trump anunció la pausa temporal del “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz en medio de crecientes tensiones con Irán. La decisión, comunicada por su cuenta de Truth Social, busca ganar tiempo para intentar cerrar un acuerdo después de los recientes enfrentamientos con la República Islámica en el golfo Pérsico.
15:47 | 05/05/2026
Un palestino ganó el Pulitzer por documentar ataques israelíes y la destrucción de Gaza
El fotógrafo Saher Alghorra ganó el Premio Pulitzer 2026 por sus imágenes que muestran el daño humano y material que causó el genocidio en proceso en la Franja de Gaza.
07:03 | 05/05/2026
Estados Unidos e Irán intercambian ataques y peligra el alto el fuego
Teherán acusó a Washington de la muerte de cinco civiles en Ormuz. Hubo ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán.
20:10 | 04/05/2026
Después de las represalias de Trump, Europa responde y afianza su vínculo con Canadá
La retirada de tropas de Estados Unidos impulsa a Europa a reforzar su defensa y coordinar posiciones con Canadá -otro aliado de Washington que se viene distanciando- en plena tensión global.
19:33 | 04/05/2026
Obama reveló que Netanyahu quiso arrastrarlo a la guerra contra Irán
Al igual que reveló en marzo el ex director de contraterrorismo del gobierno de Trump, Obama dio a entender que la nueva escalada bélica fue la presión de Netanyahu.
FOTO ARCHIVO. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama asiste al segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, Estados Unidos