Irán envía a Pakistán una respuesta a la propuesta de EE.UU. para poner fin a la guerra

Según informó la agencia semioficial Tasnim, un buque granelero con bandera panameña que se dirigía a Brasil atravesó el estrecho de Ormuz utilizando una ruta designada por las fuerzas armadas de Irán.

El buque fue identificado como el Mdl Toofan, y se informó que había zarpado del puerto de Ras Al-Khair, en Arabia Saudita, y se dirigía a Río Grande.

El informe señala que el buque ya había intentado transitar por el estrecho el 4 de mayo, pero las fuerzas iraníes lo detuvieron. Añadieron que este fue el segundo buque desde el sábado en utilizar la ruta designada por Irán.