Netanyahu afirma que el régimen de Irán está "resquebrajado" tras la ofensiva con EE. UU.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que los "pilares del régimen terrorista de Irán" están "resquebrajados" tras la ofensiva conjunta con Estados Unidos del pasado 28 de febrero. Netanyahu aseguró también que Teherán pagó un "precio altísimo". Mientras Washington y Teherán mantienen contactos para un posible acuerdo de paz bajo un alto el fuego vigente desde abril, la violencia continúa en la Franja de Gaza: ataques israelíes causaron la muerte de al menos tres palestinos este martes en Deir al-Balah, Zawayda y Jan Yunis. Con las negociaciones entre Israel y Hamás en punto muerto sobre el desarme y la retirada militar, la región enfrenta un escenario crítico donde las treguas vigentes no logran detener por completo las hostilidades ni el goteo constante de víctimas. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este martes 2 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.