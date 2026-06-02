El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que los "pilares del régimen terrorista de Irán" están "resquebrajados" tras la ofensiva conjunta con Estados Unidos del pasado 28 de febrero. Netanyahu aseguró también que Teherán pagó un "precio altísimo". Mientras Washington y Teherán mantienen contactos para un posible acuerdo de paz bajo un alto el fuego vigente desde abril, la violencia continúa en la Franja de Gaza: ataques israelíes causaron la muerte de al menos tres palestinos este martes en Deir al-Balah, Zawayda y Jan Yunis. Con las negociaciones entre Israel y Hamás en punto muerto sobre el desarme y la retirada militar, la región enfrenta un escenario crítico donde las treguas vigentes no logran detener por completo las hostilidades ni el goteo constante de víctimas. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este martes 2 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Netanyahu afirma que el régimen de Irán está "resquebrajado" tras la ofensiva con EE. UU.
Mientras Estados Unidos e Irán mantienen contactos para avanzar hacia un acuerdo de paz, Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva conjunta con Washington debilitó los "pilares" del régimen iraní y afirmó que Teherán pagó un "precio altísimo"
Hace 2 horas
Trump dice que Irán no le ha dicho que vaya a suspender las negociaciones: NBC News
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que los iraníes no le han dicho que vayan a suspender las conversaciones con Washington, pero añadió que el silencio le parece bien y está dispuesto a esperar.
Hace 2 horas
Líbano anuncia un alto el fuego parcial entre Israel y Hezbolá, pero los ataques continúan
FOTO DE ARCHIVO. El humo se eleva en Líbano tras un ataque aéreo, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano
Por Laila Bassam, Maya Gebeily y Hatem Maher
Hace 2 horas
Irán busca un acuerdo limitado con EEUU para aliviar la presión económica y ganar tiempo
Varias personas caminan por una calle cerca de un mural con la imagen del difunto Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán
Irán está presionando para alcanzar un acuerdo provisional limitado con Estados Unidos con el fin de aliviar la creciente presión económica y estabilizar la situación interna, al tiempo que evita hacer concesiones importantes en relación con su programa nuclear, según fuentes y analistas.
Hace 16 horas
Líbano y EE.UU. anuncian una tregua con Israel que deja en pie la ocupación militar
Desde abril Israel ocupa más del 18% del territorio libanes y declaró a toda la región del sur como zona de combate y ordena la evacuación de miles de libaneses.
Posteo de Donald Trump en Truth Social
Hace 22 horas
La UE le exige a Israel que frene la escalada militar en el Líbano y respete su soberanía
Tras una nueva oleada de bombardeos en el sur de territorio libanés que dejó al menos ocho muertos, Bruselas reclamó una solución diplomática y reveló que los Estados miembro evalúan desplegar una nueva misión internacional en la región.
08:12 | 01/06/2026
Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos por los ataques en el Líbano
Teherán congeló el intercambio de mensajes tras denunciar violaciones al alto el fuego y el inicio de nuevos bombardeos israelíes en el sur libanés. Horas después e ignorando esta decisión, Trump aseguró que el diálogo con Irán avanza "rápido". Ya la semana pasada, EE.UU había dado a entender que estaban cerca de un acuerdo, lo que luego no sucedió.
18:32 | 31/05/2026
Israel tomó un histórico castillo en el sur de Líbano y profundiza su ofensiva
Israel capturó el histórico castillo de Beaufort en el sur de Líbano y profundizó su ofensiva contra Hezbollah, en medio de nuevas evacuaciones, bombardeos y crecientes tensiones internacionales.
15:41 | 31/05/2026
Argentinos en Libia: tras el comunicado de Cancillería, exigen una "prueba de vida"
NODAL cuestionó el comunicado oficial del Gobierno sobre Paula Giménez y Lucas Aguilera, detenidos en Libia.
10:10 | 31/05/2026
Netanyahu ordenó expandir la invasión israelí en Líbano y se multiplican los ataques
Mientras en Gaza los muertos palestinos ya son casi 73.000, en Líbano, Israel repite su manual militar y atacó los alrededores de un hospital. Irán, en tanto, ratificó que no firmara un acuerdo con EE.UU. si no tiene garantías concretas.
Israel anunció la toma de una histórica fortaleza en el sur del Líbano y crece la tensión
11:52 | 30/05/2026
Trump prepara una "decisión final", mientras el Pentágono "está listo" para atacar
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Las posturas de Trump y el Pentágono en las negociaciones por la paz.
16:43 | 29/05/2026
Alemania, "preocupada" ante anuncio de Netanyahu de que Israel ocupará el 70 % de Gaza
La portavoz de la cancillería alemana advirtió que se obstaculizará gravemente el suministro de ayuda humanitaria si se efectiviza este avance territorial.
13:15 | 29/05/2026
Como un Pac-Man, Israel se apropia territorio de Gaza y Líbano sin ninguna consecuencia
En solo dos días, el ejército israelí declaró unilateralmente una superficie equivalente a siete veces y medio CABA en el sur de Líbano como zona de combate y, por lo tanto, ordenó la evacuación de miles de sus habitantes. En paralelo, Netanyahu celebró públicamente que ocuparán el 70% de la Franja de Gaza y prometió seguir avanzando.
08:32 | 29/05/2026
La Casa Blanca reafirmó que Trump sólo aceptará la paz si Irán "acepta sus condiciones"
La Casa Blanca confirmó en un comunicado que el presidente Donald Trump aceptará la paz sólo si Irán acepta sus condiciones de renunciar a su programa nuclear. "El presidente solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos. Irán jamás podrá poseer un arma nuclear", destacó un alto funcionario de Washington.
18:29 | 28/05/2026
Benjamín Netanyahu afirmó que ocupará y dominará el 70% del territorio de Gaza
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este jueves, durante un acto público en la Cisjordania ocupada por sus tropas, que ordenará dominar el 70% de la Franja de Gaza. También dejó entrever que avanzaría en una ofensiva total sobre ese territorio palestino.
06:54 | 28/05/2026
Israel, cada vez más aislado: no tendrá contacto con la ONU
Lo anunció el gobierno después de que la organización incluyera a Israel en una lista de países acusados de utilizar la violencia sexual en zonas de conflicto. En paralelo, la Unión Europea sancionó a colonos israelíes "extremistas" en la Cisjordania ocupada.
20:02 | 27/05/2026
La oposición pidió a Cancillería intervenir por los argentinos desaparecidos en Libia
Dirigentes del peronismo y de la izquierda le reclamaron a Cancillería que pidan por la aparición con vida de los periodistas argentinos desaparecidos desde el domingo en Libia, mientras participaban del convoy humanitario con destino a Gaza.
11:29 | 27/05/2026
Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel
Mohammed Odeh llevaba apenas una semana en el cargo. El ataque, ejecutado en pleno corazón de la ciudad de Gaza, pone en jaque la frágil tregua vigente desde octubre de 2025.