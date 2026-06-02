Al menos 13 muertos en el mayor ataque de Rusia a Ucrania en meses

Ataque masivo de Rusia a Ucrania deja al menos 13 muertos y decenas de heridos

El balance de víctimas a causa de los ataques perpetrados por Rusia entre la noche del lunes y la madrugada del martes contra las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, aumentó a 13 muertos y más de 90 heridos, según confirmaron las autoridades de Ucrania.

En la capital del país, Kiev, al menos cuatro personas murieron y 51 resultaron heridas, incluidos tres niños, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien advirtió que "35 fueron hospitalizadas, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar y de forma ambulatoria".

Los bombardeos en la capital ucraniana dejaron un mínimo de 14 incendios en inmuebles, múltiples vehículos calcinados y daños contra varias edificaciones, una coyuntura en la que "todos los servicios de emergencia están trabajando para mitigar las consecuencias del ataque", señaló Klitschko.

En Dnipró, capital de la provincia de Dnipropetrovsk, otra serie de bombardeos rusos dejó al menos seis muertos, entre ellos un trabajador de los equipos de rescate, y 36 heridos, tal y como indicó el Servicio Estatal de Emergencias a través de un comunicado en redes sociales.

El organismo señaló que los ataques causaron además daños materiales en dos edificios de apartamentos, entre otras instalaciones, así como contra un edificio de los bomberos. "Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha", dijo, antes de apuntar que probablemente hay personas atrapadas entre los escombros de uno de los edificios alcanzados.

Ataque masivo de Rusia a Ucrania deja al menos 13 muertos y decenas de heridos

A este balance, sin salir de la región, cabe añadir otros tres heridos en un ataque contra la ciudad de Kamianske, unos 40 kilómetros al noroeste de Dnipró, según agregó el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

En la ciudad de Járkov, su alcalde, Igor Terejov, notificó ataques y múltiples impactos de drones 'Shahed' --de fabricación iraní--, los cuales habrían dejado un balance de al menos diez personas heridas, incluido un niño.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que "es un ataque a gran escala y un mensaje absolutamente claro por parte de Rusia: si Ucrania no es protegida de los ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos ataques continuarán. Europa necesita su propia defensa antibalística para que esta guerra pueda ser llevada a su final", ha explicado el mandatario.

Al respecto, Zelenski agregó que "la asistencia de Estados Unidos en el suministro de misiles para los sistemas Patriot es absolutamente necesaria". "Contamos con el apoyo de nuestros socios y con respuestas efectivas al ataque de hoy", ha agregado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

La versión de Rusia sobre su ataque a Kiev y otras ciudades ucranianas

El Ministerio de Defensa ruso dijo el martes que su ataque masivo de la noche ‌anterior contra Ucrania era ‌una respuesta a lo que calificó de "actos terroristas" contra objetivos dentro de Rusia, y señaló que había atacado diversos objetivos militares ucranianos.

"Durante la noche, en respuesta a los actos terroristas ⁠del régimen de Kiev, las fuerzas armadas ​de la Federación Rusa llevaron a ‌cabo un ataque masivo ‌utilizando armas de alta precisión de largo alcance ⁠aéreas, terrestres y marítimas", dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

El Kremlin advirtió la ⁠semana pasada de que Rusia comenzaría a llevar a cabo "ataques sistemáticos" contra objetivos en Kiev en represalia por lo que calificó de devastador ataque con drones ucranianos contra una residencia de estudiantes en Lugansk, en el este de Ucrania y bajo control ruso, en ‌el que murieron 21 personas.

Ucrania dijo que había atacado un centro de mando de drones en la zona, no a los estudiantes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin dijo el lunes por la noche que Kiev había "abierto una nueva página ‌en una serie de crímenes" con el ataque a la residencia de estudiantes y con un ataque posterior ‌contra un edificio ⁠de apartamentos en una zona de la región ucraniana de Jersón controlada por ​Rusia. Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.