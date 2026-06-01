Ancelotti apuesta por un Neymar en declive mientras Brasil busca su ansiada sexta corona

FOTO DE ARCHIVO: Copa Sudamericana - Grupo D - Santos v Recoleta

Brasil ​llega al Mundial bajo la batuta del gran Carlo Ancelotti con esperanza en sus corazones y dudas pisándoles los talones, en busca de poner fin a su ‌sequía de 24 años por un ‌sexto título mundial con una plantilla que brilla poco y plantea muchas interrogantes.

La convocatoria de última hora de Neymar, de 34 años, por parte de Ancelotti, causó sorpresa en todo el mundo del fútbol.

El delantero no había formado parte de ninguna de las convocatorias anteriores desde que el italiano asumió el cargo hace un año y no ha vuelto a vestir la camiseta de Brasil desde que sufrió una grave lesión de rodilla en 2023.

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Desde ​entonces, Neymar ha atravesado una ⁠etapa discreta en Arabia Saudita y ha regresado al Santos, el club de su ‌infancia, en un intento por relanzar su carrera, pero ha tenido problemas ⁠para recuperar su mejor forma en medio de ⁠lesiones y controversias.

Los problemas resurgieron la semana pasada cuando las pruebas revelaron que Neymar tenía una lesión de grado dos en la pantorrilla que lo dejaría fuera durante dos o tres ⁠semanas y que muy probablemente lo mantendría alejado del partido inaugural de Brasil ​en el Grupo C ante Marruecos el 13 de junio ‌en Nueva Jersey.

Su regreso a la selección parece ‌una mezcla de fe y necesidad, ya que los recursos de Brasil parecen ⁠haberse reducido en todos los ámbitos.

El extremo del Chelsea Estevao y el delantero del Real Madrid Rodrygo quedaron fuera de la convocatoria por lesión, al igual que el defensa del Madrid Éder Militão, de quien se esperaba que ocupara el puesto de lateral derecho en ​un equipo ‌vulnerable por ambos flancos.

Para una nación que redefinió el papel de los laterales ofensivos con jugadores como Nilton Santos, Carlos Alberto, Junior, Jorginho, Cafú, Roberto Carlos y muchos otros, la escasez resulta sorprendente.

Ancelotti ha recurrido a Danilo y Alex Sandro, ahora en el Flamengo y lejos de su época dorada en la ⁠Juventus, para cubrir las carencias.

También hay preocupaciones en la portería. El año de Alisson en el Liverpool se vio interrumpido por una lesión, y su suplente, Ederson, dejó el Manchester City para jugar en Turquía.

La responsabilidad en el centro del campo recae en gran medida sobre Casemiro, quien disfrutó de una excelente temporada en el Manchester United a los 34 años.

En ataque, sin embargo, Brasil aún puede presumir de una envidiable profundidad de plantilla con Vinícius Jr., Matheus Cunha, Raphinha y ‌Endrick.

La incógnita reside en cómo encajaría Neymar en ese cuarteto si se recupera.

A principios de mayo, Ancelotti dijo a Reuters que su equipo debía presionar arriba y correr sin descanso, una tarea exigente para un jugador que lucha por recuperar su mejor forma.

Tras enfrentarse a Marruecos, Brasil se medirá a Haití y Escocia. Esta primera prueba podría revelar si la combinación de ‌experiencia y estrellato menguante de la "Seleção" dará resultado.

Ancelotti, que recientemente ha renovado su contrato hasta 2030 alegando su confianza en una generación joven y con talento, ha convocado a 15 jugadores que también ‌participaron en Qatar 2022, ⁠lo que supone el mayor número de futbolistas que repiten en la historia de Brasil, la única nación que ha disputado todos los mundiales.

Es ​una plantilla con mucha experiencia, aunque en general ha decepcionado. Si Ancelotti no logra un triunfo más, Brasil se enfrentará a la sequía de títulos más larga de su historia y a un largo camino hasta 2030.

Con información de Reuters