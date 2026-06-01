Resurgente Suiza busca una nueva historia para romper la mala racha en la Copa del Mundo

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA - Clasificación UEFA - Grupo B - Suiza - Suecia

Tras ​una brillante actuación en la Eurocopa 2024 y una fase de clasificación invicta, Suiza tiene motivos para creer que el de este ‌año puede ser su Mundial ‌decisivo, si consigue romper la mala racha que la persigue desde hace tres décadas.

En su sexta participación consecutiva en un Mundial, la regularidad de Suiza en la fase de clasificación solo es comparable a la previsibilidad de sus eliminaciones, ya que se ha visto afectada por la maldición de caer en octavos de final en cinco de sus últimos seis torneos.

Su mala ​racha en octavos de ⁠final le valió varios récords históricos en el Mundial 2006: fue ‌el único equipo eliminado sin encajar ningún gol y sufrió ⁠la humillación de ser la única selección ⁠que no convirtió ni un solo penal en la tanda.

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Pero 72 años después de su última aparición en cuartos de final, Suiza afronta este Mundial rebosante ⁠de confianza, invicta en partidos oficiales desde noviembre de 2024 y ​con el impulso de una destacada actuación en ‌la Eurocopa 2024, donde -otra vez- un penal ‌fallado contra Inglaterra le impidió alcanzar una histórica semifinal.

El entrenador Murat ⁠Yakin dijo que, con las expectativas en aumento, Suiza está ansiosa por dejar finalmente su huella en el torneo.

"Queremos jugar el mejor Mundial que haya jugado un equipo suizo", dijo al portal de noticias Nau.ch. "Queremos demostrar por ​qué merecemos ‌estar aquí y escribir una nueva historia en este Mundial".

Suiza es un eterno aspirante difícil de vencer para cualquier equipo, con una defensa sólida que solo encajó dos goles en eliminatoria, una de las cifras más bajas del mundo.

Tras quedar encuadrada en el ⁠Grupo B junto a Qatar, Bosnia y Herzegovina y la anfitriona Canadá, Suiza debería avanzar sin problemas, ya que cuenta con una plantilla prácticamente intacta desde su participación en la Eurocopa.

El capitán y creador de juego Granit Xhaka disputa su cuarto Mundial como pieza clave en un mediocampo experimentado junto a Remo Freuler, con Manuel Akanji como pilar defensivo fundamental en su tercer torneo.

El ataque contará con ‌Breel Embolo y Ruben Vargas, jóvenes promesas de la Premier League como Dan Ndoye y Noah Okafor, además del prometedor Johan Manzambi, de 20 años, procedente de la Bundesliga.

Las astutas tácticas del entrenador Yakin serán cruciales para que Suiza alcance los cuartos de final, como lo hizo en 1954, en lo que ‌ha demostrado ser una hazaña difícil de repetir.

Solo se clasificó para dos de los nueve siguientes torneos, antes de que su regreso tras su ausencia en el ‌Mundial 1994 diera inicio ⁠a la racha de tropiezos en octavos de final.

Y si 2026 va a ser el Mundial del gran salto de ​Suiza, Yakin no va a hablar por anticipado.

"Vamos paso a paso", dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de llegar a cuartos de final. "No quiero pensar tan a futuro todavía".

Con información de Reuters