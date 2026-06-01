Estrenos Disney+ en junio 2026: las películas y series que llegan

Disney+: una plataforma con contenidos para todas las edades.

El mes de junio de 2026 llega con una renovación total en el catálogo de Disney+, consolidando su plataforma como el epicentro del entretenimiento con contenido familiar. Para este período, el servicio de streaming despliega una estrategia que abarca múltiples géneros. Los aficionados a la gastronomía y el drama intenso encontrarán propuestas de alto nivel, mientras que los más jóvenes disfrutarán de producciones animadas que combinan magia y deportes. Asimismo, la música ocupará un lugar de privilegio con transmisiones exclusivas de grandes festivales internacionales, complementando una oferta de documentales que exploran la cultura pop contemporánea.

"Dragon Striker", serie de Disney con estilo anime. (Crédito de imagen: Disney)

Las grandes apuestas de Disney+

El plato fuerte de la temporada es, sin dudas, el regreso de The Bear. La aclamada serie de FX estrena su quinta y última temporada el 25 de junio. Esta entrega final promete resolver la enorme presión psicológica y financiera que rodea la cocina liderada por Carmy, ofreciendo un cierre definitivo y crudo a una de las ficciones más premiadas de los últimos años.

Por otro lado, la nostalgia se apodera de la pantalla con el esperadísimo regreso de Camp Rock 3. Aunque la secuela musical está programada oficialmente para agosto de 2026, la plataforma calentará los motores durante junio presentando contenidos exclusivos tras bambalinas, entrevistas con los Jonas Brothers y adelantos musicales exclusivos de las nuevas canciones producidas por Demi Lovato.

Además, el 10 de junio debuta Dragon Striker, una espectacular serie de animación fantástica centrada en Key, un joven que descubre un talento mágico para el deporte rey del universo y debe liderar a un equipo escolar novato para derribar a los campeones de la élite.

Cronograma completo de estrenos en junio de 2026

La plataforma dosificará sus lanzamientos más importantes a lo largo de las cuatro semanas, destacando producciones originales, transmisiones en vivo y el esperado desembarco de títulos de ciencia ficción:

1 de junio: Disney Jr. Ariel: La Sirenita (temporada 2 - nuevos episodios) y Doctor on the Edge .

3 de junio : Hoppers: operación castor.

4 de junio: Welcome to Wrexham (temporada 5) y Play Break: Shorts de Disney Jr.

6 de junio: Chibiverse (temporada 4) y cortos especiales de Phineas y Ferb .

10 de junio: Dragon Striker (temporada completa) y The Magic Behind Island Tower.