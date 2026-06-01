Así juega Chequia, la selección que llega al Mundial con un peso histórico

República Checa

La Selección de la República Checa posee un legado de enorme prestigio, respeto y tradición en la historia grande de las Copas del Mundo, considerando también su rica herencia como parte de la antigua Checoslovaquia. Tras la disolución del estado a comienzos de la década de 1990, el conjunto centroeuropeo ha buscado sostener su histórica estirpe competitiva en el plano internacional.

A lo largo de sus participaciones, la escuadra checa se ha caracterizado por plasmar una fisonomía de juego sumamente técnica, inteligente en el plano posicional y con un poderío físico envidiable. Su historia en el certamen ecuménico combina campañas gloriosas en el siglo pasado con una constante búsqueda moderna de consolidar su vigencia ante las potencias globales.

Italia 1934 Bajo el nombre de Checoslovaquia alcanzaron la gran final del certamen, quedándose con un histórico subcampeonato tras caer ajustadamente en la prórroga ante el anfitrión Italia.

Francia 1938 Firmaron una gran campaña llegando hasta los cuartos de final, instancia donde cayeron eliminados ante Brasil en un recordado partido de desempate.

Brasil 1950 a Suecia 1958 Atravesaron una etapa de irregularidad con eliminaciones consecutivas en la primera fase del torneo, a pesar de propinarle una histórica goleada 6-1 a Argentina en tierras suecas.

Chile 1962 Volvieron a maravillar al planeta al alcanzar su segundo subcampeonato mundial, cayendo dignamente en la gran final frente al extraordinario Brasil de Pelé y Garrincha.

México 1970 a Italia 1990 Alternaron ausencias con rápidas eliminaciones en primera ronda, destacando su última gran campaña unificada en territorio italiano al meterse entre los ocho mejores en cuartos de final.

Alemania 2006 Su única participación absoluta como República Checa independiente se saldó con una rápida eliminación en fase de grupos tras vencer a Estados Unidos y caer ante Ghana e Italia.





Así juega el equipo checo

El experimentado director técnico checo ha impuesto en el seleccionado un estilo de juego sumamente pragmático, vertical y estructurado que explota al máximo las virtudes físicas de sus futbolistas. Su dibujo estratégico predilecto se asienta sobre un flexible 3-4-2-1 que prioriza el orden de las líneas y la solidez defensiva.

Bajo la rigurosa tutela de Hašek, la República Checa se destaca por replegarse con velocidad en un bloque medio sumamente denso, reduciendo al mínimo los pasillos centrales para forzar al rival a abrir el juego. El despliegue de sus carrileros para ensanchar la cancha y la intensidad en la presión media constituyen pilares de su propuesta.

La notable versatilidad de sus mediocampistas le permite al cuerpo técnico poblar la mitad de la cancha con futbolistas de excelente juego aéreo y gran capacidad de marca. Esta disciplina colectiva innegociable se complementa de forma ideal con ataques muy directos y el máximo aprovechamiento de las acciones de pelota parada.

Con Tomáš Souček como figura, así juega República Checa

El talentoso, potente y aguerrido mediocampista del West Ham de Inglaterra se consagra como el gran capitán, el termómetro absoluto y el alma de la Selección de la República Checa. Souček es el encargado de aportar el equilibrio en el círculo central, recuperando balones con suficiencia física y rompiendo líneas con constantes proyecciones al área rival.

Cuando el circuito de gestación encuentra el despliegue de su principal referente, el mediocampo checo gana una enorme presencia en los duelos individuales y en el juego aéreo. Su notable capacidad para llegar a posición de gol como un delantero sorpresa y su excelente remate de media distancia son variantes ofensivas letales.

El andamiaje diseñado por Ivan Hašek encuentra en Souček al líder espiritual idóneo para contagiar la disciplina y el esfuerzo solidario dentro del campo de juego. Su tremenda experiencia en la élite de la Premier League les brinda a sus compañeros la templanza necesaria para manejar los pasajes más complejos del partido.

Resultados en los Mundiales

2006: 20° Lugar (Fase de grupos - Única participación independiente)

Nota: Como Checoslovaquia obtuvo el 2° Lugar en 1934 y 1962.

Fixture en este Mundial