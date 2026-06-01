La Selección de Panamá, conocida afectuosamente en la región de la Concacaf como la "Marea Roja", protagoniza una de las historias de crecimiento y evolución futbolística más admirables de Centroamérica en el siglo XXI. A base de una planificación seria y el desarrollo de una infraestructura competitiva, el conjunto canalero logró romper barreras históricas.

El combinado panameño ha sabido construir una identidad de juego sumamente respetable, caracterizada por un despliegue atlético exuberante, un orden táctico estricto y una riqueza técnica en velocidad muy peligrosa. Su consolidación en el plano internacional refleja la estirpe de un equipo que compite con enorme orgullo y personalidad ante cualquier rival.

Rusia 2018 Su debut absoluto en la máxima cita del fútbol se saldó con tres derrotas en primera fase ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, logrando celebrar el primer gol de su historia gracias a Felipe Baloy.

Así juega el equipo de Thomas Christiansen

El director técnico hispano-danés ha revolucionado el fútbol canalero imponiendo una propuesta moderna, ambiciosa y con un marcado acento en la organización posicional y el trato prolijo de la pelota. Su esquema táctico de cabecera se asienta sobre un flexible 3-4-3 que prioriza la amplitud de las bandas y la salida limpia desde el fondo.

Bajo la rigurosa conducción de Christiansen, Panamá busca asumir el protagonismo de los encuentros mediante una circulación fluida en la mitad de la cancha y una presión alta coordinada para forzar el error rival. El equipo no especula con pelotazos largos, sino que apuesta a las sociedades en velocidad y las triangulaciones ofensivas.

La estructura colectiva diseñada por el entrenador amalgama la experiencia de sus figuras internacionales con la inyección de jóvenes talentos de gran dinamismo. Esta comunión le otorga al seleccionado una fluidez posicional envidiable, convirtiéndolo en un bloque sumamente corto, elástico para replegarse y muy vertical en el último tercio de la cancha.

Con Adalberto Carrasquilla como figura, así juega Panamá

El extraordinario, hábil y talentoso mediocampista del Houston Dynamo de la MLS se consagra como el cerebro, el eje estratégico y el faro futbolístico indiscutido de la Selección de Panamá. Carrasquilla es el encargado exclusivo de aportar la pausa justa, la claridad en la distribución en zonas intermedias y la inventiva para romper las líneas defensivas rivales.

Cuando el circuito de gestación encuentra la inteligencia y la visión de juego de su máxima figura, el ataque panameño adquiere una fluidez absoluta y una marcha extra en velocidad. Su capacidad para conducir el balón eludiendo marcas y su precisión para habilitar a los extremos transforman cada salida en una opción de peligro inminente.

El engranaje ofensivo diseñado por Thomas Christiansen potencia notablemente las virtudes de "Coco" Carrasquilla al rodearlo de volantes dinámicos que absorben las tareas de marca. Su valiosa experiencia internacional y su ascendencia dentro del plantel le brindan a sus compañeros la confianza necesaria para asumir el protagonismo ante cualquier adversario.

Resultados en los Mundiales

2018: 32° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial