El Gobierno de Javier Milei inicia una semana en la que se preparan para aprobar leyes claves en el Congreso. Desde el Ejecutivo ya le habrían solicitado de forma informal a sus diputados y senadores que no viajen a ver al equipo de Scaloni y Messi, sino que se queden para avanzar en dos proyectos de leyes que consideran fundamentales. En este contexto, la gestión libertaria sufre uno de los meses con mayor caída de imagen y apoyo en su gestión, según las últimas encuestas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El gobierno se mete en la agenda del Congreso e impulsa un paquete de proyectos
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei busca un Congreso activo previo al Mundial y la oposición analiza sus proyectos
El oficialismo ya tiene planeada una sesión para esta semana en el Senado, pero le molesta un pliego judicial. El PRO se desmarca. Por otra parte, en Diputados ya hay rechazos del peronismo y los bloques de centro para el "super RIGI" y la "ley de Lobby".
La Libertad Avanza (LLA) quiere un Congreso activo en la previa al Mundial de Fútbol, por lo que planifica una sesión en el Senado para esta semana y actividad en las dos Cámaras. A su vez, tanto los bloques aliados del oficialismo como los opositores pusieron bajo la lupa las iniciativas que las huestes del presidente Javier Milei quieren tener sancionadas en Diputados durante el transcurso del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Hace 2 horas
Indemnización express: el Gobierno de Milei reglamentó el FAL
A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial se reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados mediante cuentas individuales, pero postergó a noviembre su entrada en vigencia.
El Gobierno de Javier Milei reglamentó un nuevo capítulo de la Reforma Laboral y este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), para el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados mediante cuentas individuales de empleadores, pero postergó a noviembre su entrada en vigencia. De esta manera, se redefinió cómo se financian y pagan las indemnizaciones.
Hace 3 horas
Menos controles y más impunidad empresaria: el ajuste que desmantela la política laboral
Un informe advirtió que el ajuste en la Secretaría de Trabajo combina despidos, cierre de agencias territoriales, recortes presupuestarios y menor capacidad de fiscalización en un país donde 4 de cada 10 trabajadores está sin registrar.
Mientras crece la alerta por una posible reestructuración del Ministerio de Capital Humano que implicaría, en otros, recortes sensibles en el área laboral con eliminación de funciones y cientos de despidos, un informe puso sobre la mesa un proceso más profundo: el progresivo desmantelamiento de la política laboral nacional. La investigación, presentada por el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP), sostuvo que la reducción de personal, el ajuste presupuestario y la pérdida de capacidades de fiscalización configuran un escenario de triple debilitamiento: institucional, presupuestario y operativo.
Hace 9 horas
La inflación volvió a desacelerar en mayo, pero se mantiene arriba del 2%
Las consultoras anticipan una nueva baja luego de la de abril, pero advierten que la inercia inflacionaria todavía se mantiene relativamente alta.
Hace 11 horas
El 60% de las actividades destruyeron empleo formal con Milei
Un informe privado advirtió que las actividades que generaron trabajo formal no alcanzaron para compensar el déficit.
Hace 14 horas
Uno por uno, todos los aumentos que se llegan en junio
Las subas abarcan desde las tarifas públicas y los colectivos, trenes y subtes a los colegios privados y las prepagas. Se viene otro mes complicado para los bolsillos de los trabajadores.
Hace 14 horas
Cerró una histórica metalúrgica de Entre Ríos
La empresa tiene 50 años de historia y su dueño apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el contexto económica actual.
Cerró una histórica metalúrgica por la crisis.
Hace 19 horas
Después de la homilía de García Cuerva, la Iglesia profundizó sus críticas al Gobierno
El Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes cuestionó algunos aspectos de las políticas de Javier Milei.
Hace 20 horas
Cayó la venta de autos 0 km y la baja de patentamiento es la peor en los últimos meses
La caída significó una pérdida de 14.398 vehículos vendidos respecto a 2025. Entre enero y mayo de 2026 se patentaron 247.187 vehículos, lo que marca una caída del 9,7% en comparación con el acumulado del año pasado.
Hace 21 horas
Crisis en Jujuy: cierran 20 comercios y trabajadores quedan a la deriva
La imposibilidad de sostener las estructuras de costos ante una demanda en picada obligó a comerciantes a bajar las persianas de forma definitiva. Desde el sector advierten que "no hay ventas" porque "nadie llega a fin de mes".
Hace 23 horas
El gobierno de Milei arranca una semana clave en medio de la peor caída de su imagen
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
00:05 | 31/05/2026
Kirchner contra Milei: debate sobre los superávits gemelos
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Javier Milei exhiben superávits gemelos, pero con resultados opuestos. En un caso, convivieron con crecimiento, aumento del empleo, salarios, consumo y reservas. En el otro, con deterioro de ingresos, cierre de empresas, mora creciente y una economía en ajuste permanente
¿Por qué si el superávit gemelo es la pócima mágica de una gestión económica, Milei está registrando pésimos resultados, mientras que Kirchner pudo mostrar una evolución fabulosa? Imagen: Chat GPT.
00:05 | 31/05/2026
El paisito de Milei y Galperin: un negocio que deja afuera a 30 millones de personas
Los datos que oculta la Operación Segundo Semestre: la recaudación sigue cayendo en la Ciudad y las provincias. El Gobierno quiere vender hasta las vías del Belgrano Cargas, lo que no hizo ni el menemismo. El dueño de Mercado Libre, apuntado por Kicillof y enfrentado a un facción del establishment. Si sobran dólares, ¿por qué Caputo vuelve al Congreso con un blanqueo que ya fracasó?
20:30 | 30/05/2026
Palantir y el Pentágono: el plan de los ultraricos para Argentina
Como no pueden instaurar un régimen de vigilancia total sobre 330 millones de ciudadanos norteamericanos sin resistencia, van a intentar hacerlo, antes, sobre 50 millones de argentinos.