Malasia prohíbe a los menores de 16 años registrarse en las redes sociales

FOTO DE ARCHIVO. Las aplicaciones de Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch y Reddit se muestran en un teléfono móvil antes de la entrada en vigor de la ley que prohíbe las redes sociales a los usuarios menores de 16 años en Australia

Malasia comenzó a prohibir a los menores de 16 años registrarse en las ‌redes sociales, según informó ‌el lunes el organismo regulador de las comunicaciones del país, en el marco de sus esfuerzos por proteger a los menores de la exposición a contenidos nocivos en internet.

Este país del sudeste asiático se suma a un número cada ​vez mayor de ⁠países que están introduciendo medidas para regular ‌el acceso a las plataformas en ⁠línea, en un clima de ⁠creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y la seguridad de los ⁠niños.

• A partir del lunes, las plataformas ​de redes sociales, entre las ‌que se incluyen Facebook e ‌Instagram, de Meta Platforms, TikTok y YouTube, ⁠de Alphabet , deben realizar una verificación de edad cotejando los datos con los registros gubernamentales, según informó la Comisión de Comunicaciones y Multimedia ​de Malasia.

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• ‌Se podrán imponer multas de hasta 10 millones de ringgit (2,5 millones de dólares) a las plataformas de redes sociales que incumplan esta normativa.

• "La medida no pretende prohibir ⁠el uso de internet a los menores ni negarles el acceso a la tecnología", señaló, sino que tiene como objetivo fomentar la responsabilidad de las plataformas de redes sociales, los padres y los tutores en la protección de los menores en línea.

• La ‌verificación de la edad de los usuarios actuales será implementada por las plataformas de redes sociales a lo largo de un periodo de seis meses.

• Malasia ha intensificado el control de las empresas ‌de redes sociales tras constatar un fuerte aumento de los contenidos nocivos en línea en los últimos ‌años, y está ⁠tomando medidas drásticas contra el material que intenta deliberadamente avivar tensiones raciales ​o religiosas, o que critica a la monarquía.

(1 dólar = 3,9630 ringgit)

Con información de Reuters