Malasia prohíbe a los menores de 16 años registrarse en las redes sociales

Malasia comenzó a prohibir a los menores de 16 años registrarse en las redes sociales, según informó el lunes el organismo regulador de las comunicaciones del país, en el marco de sus esfuerzos por proteger a los menores de la exposición a contenidos nocivos en internet.
Este país del sudeste asiático se suma a un número cada vez mayor de países que están introduciendo medidas para regular el acceso a las plataformas en línea, en un clima de creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños.
• A partir del lunes, las plataformas de redes sociales, entre las que se incluyen Facebook e Instagram, de Meta Platforms, TikTok y YouTube, de Alphabet , deben realizar una verificación de edad cotejando los datos con los registros gubernamentales, según informó la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia.
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• Se podrán imponer multas de hasta 10 millones de ringgit (2,5 millones de dólares) a las plataformas de redes sociales que incumplan esta normativa.
• "La medida no pretende prohibir el uso de internet a los menores ni negarles el acceso a la tecnología", señaló, sino que tiene como objetivo fomentar la responsabilidad de las plataformas de redes sociales, los padres y los tutores en la protección de los menores en línea.
• La verificación de la edad de los usuarios actuales será implementada por las plataformas de redes sociales a lo largo de un periodo de seis meses.
• Malasia ha intensificado el control de las empresas de redes sociales tras constatar un fuerte aumento de los contenidos nocivos en línea en los últimos años, y está tomando medidas drásticas contra el material que intenta deliberadamente avivar tensiones raciales o religiosas, o que critica a la monarquía.
(1 dólar = 3,9630 ringgit)
Con información de Reuters