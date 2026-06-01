Paro de la línea C de Subte: hasta cuándo rige la medida y los motivos

Este lunes, el servicio de la línea C de subte permanecerá interrumpido de manera total debido a una medida de fuerza gremial anunciada a último momento. La decisión fue comunicada anoche por Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).

En primer lugar, el paro afecta directamente a la conexión entre las estaciones Constitución y Retiro, y dejó sin servicio a miles de pasajeros que utilizan diariamente esta línea. La medida responde a un reclamo vinculado a la presencia de asbesto en algunas formaciones, un material considerado cancerígeno.

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Asimismo, Segovia confirmó que la empresa concesionaria incumplió acuerdos previamente firmados, lo que motivó la protesta. Según explicó, continúan circulando trenes Nagoya 5000 que contienen componentes con asbesto, pese a que el acta del 31 de mayo de 2024 establecía que ya no estarían en circulación para esta fecha.

En este marco, Néstor Segovia, delegado de la Línea C y subsecretario de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, explicó en La Red que “hubo otras medidas de fuerza que se anunciaron con más tiempo, fueron paros progresivos en distintas líneas, no fue de primera cerrar la línea como pasa ahora, con una comunicación que la mayoría de los usuarios del primer tren de la mañana dudo que hayan visto”. Reconoció que la medida afecta a los pasajeros, pero aclaró: “Sí, seguramente perjudicamos y estoy consciente que hay muchos que quieren viajar, pero el problema de hoy no es si Segovia paró el subte o no, sino que aumentaron el tren, el colectivo y el subte, y el servicio tiene que funcionar. Sería lindo que el pasajero viajara en un tren nuevo”.

Al ser consultado sobre la renovación de formaciones, sostuvo: “Ojalá, pero no sé si están las condiciones para poder comprarlo”. Luego detalló que “salvo la C, el resto de las líneas están bien con este tema. La línea B también estamos esperando, pero el gobierno de la ciudad anunció que de aquí a un año y medio van a traer trenes nuevos, y también fue una lucha nuestra”. Sin embargo, advirtió que la Línea B es la más comprometida: “Siguen andando los trenes con asbesto, no se hace mantenimiento, los mecánicos no pueden tocar y arreglan como pueden. Durante un año y medio tenemos que bancarnos esta forma de trabajar. Un put* tren no pudieron comprar para la línea C”.

“Hablan y no corroboran a la gente, porque la gente no sabe cuál es el problema. La gente quiere viajar, tiene que ir a laborar, es un lío terrible. La está pasando mal, pero no es por los métodos de los delegados”, disparó.

Paro de subte: la respuesta de la empresa

De este modo, desde AGTSyP sostienen que el incumplimiento afecta las condiciones de salud y seguridad laboral de los trabajadores, generando un conflicto que se arrastra desde hace meses. Por otra parte, aunque no se difundió un cronograma con horarios específicos, se espera que la línea C permanezca cerrada durante toda la jornada de este lunes. En cuanto a las estaciones afectadas, la interrupción alcanza a Constitución, San Juan, Independencia, Moreno, Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Lavalle, General San Martín y Retiro.