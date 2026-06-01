El Gobierno posterga la actualización de impuestos sobre los combustibles

El Gobierno nacional resolvió postergar hasta el 1° de julio de 2026 la aplicación de los incrementos en los impuestos que gravan la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Lo hizo a través del Decreto 405/2026.

De esta manera, se modificó el Decreto 617/2025 y se extiende el diferimiento de los aumentos derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, además de las vinculadas al primer trimestre de 2026.

En este marco, la norma recordó que los montos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan periódicamente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC. Por ello, el decreto establece que el incremento total remanente de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 surtirá efectos para los combustibles mencionados a partir del 1° de julio de 2026 inclusive.

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Asimismo, la disposición sustituye en el Decreto 617/2025 la referencia temporal que regía entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, reemplazándola por el período comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2026. De este modo, se mantiene diferido durante junio el impacto de los incrementos previstos.

Finalmente, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, según surge del decreto publicado en el Boletín Oficial. La disposición entrará en vigencia el 1° de junio de 2026, asegurando que los aumentos queden suspendidos durante ese mes y recién se apliquen desde julio.

Impuestos a los combustibles

Los tributos ICL e IDC se actualizan de forma trimestral los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. La actualización está atada a una fórmula que contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las compañías trasladan cada suba al precio final de los combustibles lo que termina afectado su precio para los consumidores.

Por lo general, la postergación de la actualización impositiva es una forma que utilizan los gobiernos en el país para evitar sumar presión inflacionaria. En este caso, el gobierno de Alberto Fernández postergó varios trimestres en un contexto de alta inflación. Las postergaciones las heredó Javier Milei cuando llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, que tomó la misma decisión de pisar actualizaciones de impuestos y con el mismo objetivo de evitar que la inflación aumente.