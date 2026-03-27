El Gobierno suspende la suba de impuestos a los combustibles para contener a la inflación

El gobierno de Javier Milei suspenderá el incremento de los impuestos a los combustibles en abril para evitar una mayor suba de precios en la nafta y el gasoil. La medida intenta reducir el impacto en la inflación, ya que los combustibles en marzo aumentaron entre un 15 y un 20 por ciento por la escalada del precio del petróleo provocada por la guerra en Medio Oriente. Desde el Ministerio de Economía dejaron trascender este viernes que el gobierno no actualizará el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) en abril. Se espera la publicación de un decreto para que quede vigente la decisión.

Cada vez que el Poder Ejecutivo actualiza estos gravámenes, las compañías que comercializan combustibles trasladan toda la suba automáticamente al precio en los surtidores. En Casa Rosada no quieren que se les dispare la inflación, que lleva nueve meses consecutivos sin poder desacelerarse. El escenario internacional no ayuda al gobierno. El precio del barril de petróleo sigue en valores altos. El crudo tipo Brent, que cotiza en Londres y es de referencia para la Argentina, llegó este viernes a los 111 dólares por barril, alrededor de 40 dólares más que el valor que tenía previo al inicio de los bombardeos de Estados Unidos a Irán.

Por este motivo, el equipo económico del gobierno encabezado por Luis Caputo está implementando medidas para evitar una suba en los combustibles. Tal como aclararon desde despachos oficiales, el Palacio de Hacienda descartada por completo que el gobierno intervenga en el mercado petrolero local poniendo un precio interno de comercialización del crudo (barril criollo) y sostiene la política de paridad de exportación.

Ceder recaudación fiscal

En este caso, las definiciones que se toman en el quinto piso del Palacio de Hacienda implican ceder recaudación fiscal que el Estado recibe por cada litro de nafta y gasoil que se vende en el país. Según cálculos que hacen en el sector, por cada mes que no se actualizan los impuestos el gobierno dejaría de recaudar entre 170 y 200 millones de dólares. El año pasado el gobierno ya había tomado medidas similares, pero, en lugar de suspender la suba de impuestos como hizo ahora, en 2024 y 2025 había habilitado actualizaciones parciales, también para evitar presionar a la inflación.

La medida se suma a otra iniciativa que se conoció este viernes que está vinculada evitar una escalada del precio de los combustibles, como es la habilitación para aumentar la mezcla de bioetanol con la nafta y el biodiesel con el gasoil. En rigor, las medidas tomadas hasta el momento en el sector de combustibles –podría haber otras medidas similares- por el equipo económico cristalizan la preocupación del gobierno por la suba de precios.

Impuestos

Los tributos ICL e IDC se actualizan de forma trimestral los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año. La actualización está atada a una fórmula que contempla el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las compañías trasladan cada suba al precio final de los combustibles.

Por lo general, la postergación de la actualización impositiva es una forma que utilizan los gobiernos en el país para evitar sumar presión inflacionaria. En este caso, el gobierno de Alberto Fernández postergó varios trimestres en un contexto de alta inflación. Las postergaciones las heredó Javier Milei cuando llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, que tomó la misma decisión de pisar actualizaciones de impuestos y con el mismo objetivo de evitar que la inflación aumente.