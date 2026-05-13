Jonatan Viale defendió la Marcha Universitaria y advirtió en vivo a Milei: "Si no lo ven..."

Jonatan Viale defendió la marcha de ayer y le tiró un palito a Milei.

Este martes 12 de mayo tuvo lugar una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, la cual tuvo como epicentro la Plaza de Mayo pero que también contemplo una serie de congregaciones a lo largo y ancho del país, todas en pos de defender a la educación pública, sobre todo luego de que el ejecutivo no acatara la Ley de Emergencia Universitaria convalidada (por partida doble, tras un veto inicial) por el Congreso.

Los medios de comunicación siguieron de cerca los acontecimientos, cada uno con su mirada particular. Jonatan Viale, por ejemplo, expuso en el programa que conduce en Radio Rivadavia que esto es una nueva muestra de alerta para el gobierno de Javier Milei, señalando también que su imagen sigue cayendo en las encuestas.

Este martes 12 de mayo tuvo lugar la Marcha Federal Universitaria.

¿Qué le dijo Jonatan Viale a Javier Milei?

En determinado momento de su ciclo, expuso que "hoy no se está pidiendo ni por planes sociales, ni por el INADI, ni por el INCAA, ni por Boudou, ni por Cristina", sino que "es la educación, si no lo ven...". "Se está pidiendo por la Universidad Pública, sobre todo en un contexto delicado para el Gobierno, que lo venimos diciendo", subrayó el periodista.

En línea con esto último, contó: "Hoy salió la encuesta de la Universidad de San Andrés y ya la desaprobación (de Milei) está en 60%, contra 37% de aprobación. ¿Principales preocupaciones? La número uno es 'bajos salarios'. ¿Te das cuenta que el tema es la plata? Ni siquiera es la universidad, es la plata, es llegar a fin de mes. Después 'falta de trabajo', después 'corrupción', después 'pobreza'".

Finalmente, sobre el flagelo económico, concluyó: "El problema no es Adorni, no es Libra, no es Spagnuolo, ni siquiera es la plaza. Yo creo humildemente que el problema es la billetera y el gobierno lo sabe".