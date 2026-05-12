La UE invitará a representantes talibanes a Bruselas para mantener conversaciones sobre migración

Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort, Alemania

​La Unión Europea tiene previsto invitar a responsables del Gobierno talibán de Afganistán a ‌Bruselas para lo ‌que sería su primera visita oficial conocida, con el fin de debatir las formas de repatriar a algunos migrantes afganos a Afganistán.

Los países occidentales se han negado a reconocer a los talibanes desde que los combatientes islamistas recuperaron el ​poder en ⁠Afganistán hace cinco años, derrocando a un gobierno ‌que había contado con el respaldo ⁠del ejército estadounidense y de ⁠la OTAN durante dos décadas.

Un portavoz de la UE dijo que la reunión prevista en Bruselas se ⁠estaba organizando en respuesta a una solicitud ​de varios Estados miembros de ‌la UE. Aún no se ‌había fijado una fecha, y la reunión ⁠no significaba que la UE hubiera reconocido a los talibanes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La reunión parecía ser la primera visita de responsables talibanes a Bruselas anunciada ​públicamente, aunque ‌el portavoz dijo que no podía confirmarlo.

Los funcionarios de la UE ya habían viajado a Kabul para una reunión en enero, dijo el portavoz, y la UE ⁠estaba trabajando ahora "en una posible reunión de seguimiento a nivel técnico en Bruselas con las autoridades de facto de Afganistán para continuar estas conversaciones".

Cientos de miles de afganos han solicitado asilo en Europa desde que los talibanes tomaron el control del ‌país. La legislación europea permite deportar a algunos migrantes que cometen delitos o se consideran una amenaza para la seguridad, pero esto ha sido difícil de llevar a cabo con Afganistán debido a ‌la falta de relaciones diplomáticas.

El portavoz de la UE dijo que Suecia estaba ayudando a coordinar la ‌reunión prevista ⁠en Bruselas. El Gobierno sueco no respondió de inmediato a una solicitud de ​comentarios.

Con información de Reuters