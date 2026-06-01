Estados Unidos e Irán retoman los ataques cruzados en medio del freno a las negociaciones por la paz

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa con una escalada de ataques cruzados que incrementan la tensión sobre el conflicto. Mientras Washington justificó sus recientes bombardeos contra radares y centros de control de drones iraníes como operaciones de "autodefensa" tras el derribo de una de sus aeronaves, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió con una ofensiva contra instalaciones militares utilizadas por fuerzas estadounidenses. El recrudecimiento del conflicto, enmarcado en la ampliación de la ofensiva israelí contra Hezbollah en el Líbano, evidencia un estancamiento en las negociaciones por la paz. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 1 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.