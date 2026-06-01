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Conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán retoman los ataques cruzados en medio del freno a las negociaciones por la paz

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en medio del estancamiento en las negociaciones para ponerle fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa con una escalada de ataques cruzados que incrementan la tensión sobre el conflicto. Mientras Washington justificó sus recientes bombardeos contra radares y centros de control de drones iraníes como operaciones de "autodefensa" tras el derribo de una de sus aeronaves, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió con una ofensiva contra instalaciones militares utilizadas por fuerzas estadounidenses. El recrudecimiento del conflicto, enmarcado en la ampliación de la ofensiva israelí contra Hezbollah en el Líbano, evidencia un estancamiento en las negociaciones por la pazLas últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 1 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

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Nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

En medio de la ofensiva israelí en e Líbano, este lunes hubo un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. En Washington informaron que bombardearon radares y centros de control de drones iraníes como "autodefensa" al derribo de una de sus aeronaves. En tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió con una ofensiva contra instalaciones militares utilizadas por fuerzas norteamericanas. Este recrudecimiento militar aleja la posibilidad de un acuerdo definitivo por la paz y pone en riesgo la estabilidad del estrecho de Ormuz.

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Israel tomó un histórico castillo en el sur de Líbano y profundiza su ofensiva

Israel capturó el histórico castillo de Beaufort en el sur de Líbano y profundizó su ofensiva contra Hezbollah, en medio de nuevas evacuaciones, bombardeos y crecientes tensiones internacionales.

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Hace 17 horas

Argentinos en Libia: tras el comunicado de Cancillería, exigen una "prueba de vida"

NODAL cuestionó el comunicado oficial del Gobierno sobre Paula Giménez y Lucas Aguilera, detenidos en Libia.

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Hace 23 horas

Netanyahu ordenó expandir la invasión israelí en Líbano y se multiplican los ataques

Mientras en Gaza los muertos palestinos ya son casi 73.000, en Líbano, Israel repite su manual militar y atacó los alrededores de un hospital. Irán, en tanto, ratificó que no firmara un acuerdo con EE.UU. si no tiene garantías concretas.

Israel anunció la toma de una histórica fortaleza en el sur del Líbano y crece la tensión

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11:52 | 30/05/2026

Trump prepara una "decisión final", mientras el Pentágono "está listo" para atacar

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Las posturas de Trump y el Pentágono en las negociaciones por la paz.

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16:43 | 29/05/2026

Alemania, "preocupada" ante anuncio de Netanyahu de que Israel ocupará el 70 % de Gaza

La portavoz de la cancillería alemana advirtió que se obstaculizará gravemente el suministro de ayuda humanitaria si se efectiviza este avance territorial.

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13:15 | 29/05/2026

Como un Pac-Man, Israel se apropia territorio de Gaza y Líbano sin ninguna consecuencia

En solo dos días, el ejército israelí declaró unilateralmente una superficie equivalente a siete veces y medio CABA en el sur de Líbano como zona de combate y, por lo tanto, ordenó la evacuación de miles de sus habitantes. En paralelo, Netanyahu celebró públicamente que ocuparán el 70% de la Franja de Gaza y prometió seguir avanzando.

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08:32 | 29/05/2026

La Casa Blanca reafirmó que Trump sólo aceptará la paz si Irán "acepta sus condiciones"

La Casa Blanca confirmó en un comunicado que el presidente Donald Trump aceptará la paz sólo si Irán acepta sus condiciones de renunciar a su programa nuclear. "El presidente solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos. Irán jamás podrá poseer un arma nuclear", destacó un alto funcionario de Washington.

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18:29 | 28/05/2026

Benjamín Netanyahu afirmó que ocupará y dominará el 70% del territorio de Gaza

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este jueves, durante un acto público en la Cisjordania ocupada por sus tropas, que ordenará dominar el 70% de la Franja de Gaza. También dejó entrever que avanzaría en una ofensiva total sobre ese territorio palestino.

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06:54 | 28/05/2026

Israel, cada vez más aislado: no tendrá contacto con la ONU

Lo anunció el gobierno después de que la organización incluyera a Israel en una lista de países acusados de utilizar la violencia sexual en zonas de conflicto. En paralelo, la Unión Europea sancionó a colonos israelíes "extremistas" en la Cisjordania ocupada.

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20:02 | 27/05/2026

La oposición pidió a Cancillería intervenir por los argentinos desaparecidos en Libia

Dirigentes del peronismo y de la izquierda le reclamaron a Cancillería que pidan por la aparición con vida de los periodistas argentinos desaparecidos desde el domingo en Libia, mientras participaban del convoy humanitario con destino a Gaza.

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11:29 | 27/05/2026

Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel

Mohammed Odeh llevaba apenas una semana en el cargo. El ataque, ejecutado en pleno corazón de la ciudad de Gaza, pone en jaque la frágil tregua vigente desde octubre de 2025.

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06:53 | 27/05/2026

Israel declaró zona de combate una superficie equivalente a 4 veces y medio La Matanza

Mientras EE.UU. negocia y ataca a Irán, Israel redobla su avance sobre Líbano. El ejército anunció que al sur del rio Zahrani todo será una zona de combate. Además, lanzó una advertencia para que toda la población de una ciudad se autoevacue.

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20:01 | 26/05/2026

Cae la confianza del consumidor en EE.UU., mientras vuelve a subir el barril de petróleo

El aumento de precios en los combustibles y el contexto inflacionario en Estados Unidos hizo caer la confianza de los consumidores, que venía en ascenso en los últimos meses y ahora enfrenta su primer quiebre. El dato preocupa a la administración Trump a pocos meses de las elecciones de medio término.

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19:36 | 26/05/2026

Israel avanza en el Líbano y manda órdenes de desalojo a ocho nuevas ciudades

En las últimas horas, Netanyhu ordenó una nueva ola de ataques que dejó al menos 16 muertos. 

Un niño inspecciona los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí durante la noche en la ciudad sureña de Tiro, Líbano

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