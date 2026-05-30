Trump prepara una "decisión final" sobre Irán y el Pentágono "está listo" para atacar

En las últimas horas, el presidente Donald Trump anunció que tendrá una nueva reunión en la Casa Blanca para "tomar una decisión definitiva" sobre el conflicto con Irán en Medio Oriente. A través de sus redes sociales, instó a la República Islámica a que renuncie a su programa nuclear como una "exigencia esencial" para darle fin a los ataques de Estados Unidos e Israel. Asimismo, el titular del Pentágono aseguró que EE.UU. es "más que capaz" de retomar las armas. Desde Irán, pro su parte, acusaron a Trump de "estancar" los acuerdos de paz y "traicionar a la diplomacia".

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 30 de mayo de 2026.