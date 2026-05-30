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Conflicto en Medio Oriente

Trump prepara una "decisión final" sobre Irán y el Pentágono "está listo" para atacar

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Las posturas de Trump y el Pentágono en las negociaciones por la paz.

En las últimas horas, el presidente Donald Trump anunció que tendrá una nueva reunión en la Casa Blanca para "tomar una decisión definitiva" sobre el conflicto con Irán en Medio Oriente. A través de sus redes sociales, instó a la República Islámica a que renuncie a su programa nuclear como una "exigencia esencial" para darle fin a los ataques de Estados Unidos e Israel. Asimismo, el titular del Pentágono aseguró que EE.UU. es "más que capaz" de retomar las armas. Desde Irán, pro su parte, acusaron a Trump de "estancar" los acuerdos de paz y "traicionar a la diplomacia".

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 30 de mayo de 2026. 

Hace 14 minutos

Un asesor del ayatolá culpó al bloqueo estadounidense de "estancar" los acuerdos de paz

El asesor del líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó que el bloqueo estadounidense es una "traición a la diplomacia" y que esa decisión de Washington impide a Irán avanzar con las negociaciones.

Hace 1 hora

El Jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos es "más que capaz" de retomar la guerra

El titular del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró en una cumbre en Singapur que los Estados Unidos poseen "reservas de armas suficientes" para reanudar la guerra en Irán, algo que su país es "más que capaz de hacer", según advirtió.

 

"Nuestras reservas son más que adecuadas para eso, tanto allí como en todo el mundo, debido a cómo equilibramos munición de alta precisión y más abundante", sostuvo Hegseth durante el encuentro sobre seguridad global celebrado en Asia.

Hace 2 horas

Trump anunció una nueva reunión con su equipo para tomar una "decisión definitiva" sobre Irán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que tendrá "una nueva reunión en la Sala de Situación" de la Casa Blanca, para "tomar una decisión definitiva" del conflicto en Irán.

 

A través de un posteo en su cuenta de Truth Social, el mandatario volvió a instar a la República Islámica a que renuncie a su programa nuclear, describiéndola como una "exigencia esencial".

Hace 21 horas

Alemania, "preocupada" ante anuncio de Netanyahu de que Israel ocupará el 70 % de Gaza

La portavoz de la cancillería alemana advirtió que se obstaculizará gravemente el suministro de ayuda humanitaria si se efectiviza este avance territorial.

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13:15 | 29/05/2026

Como un Pac-Man, Israel se apropia territorio de Gaza y Líbano sin ninguna consecuencia

En solo dos días, el ejército israelí declaró unilateralmente una superficie equivalente a siete veces y medio CABA en el sur de Líbano como zona de combate y, por lo tanto, ordenó la evacuación de miles de sus habitantes. En paralelo, Netanyahu celebró públicamente que ocuparán el 70% de la Franja de Gaza y prometió seguir avanzando.

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08:32 | 29/05/2026

La Casa Blanca reafirmó que Trump sólo aceptará la paz si Irán "acepta sus condiciones"

La Casa Blanca confirmó en un comunicado que el presidente Donald Trump aceptará la paz sólo si Irán acepta sus condiciones de renunciar a su programa nuclear. "El presidente solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos. Irán jamás podrá poseer un arma nuclear", destacó un alto funcionario de Washington.

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18:29 | 28/05/2026

Benjamín Netanyahu afirmó que ocupará y dominará el 70% del territorio de Gaza

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este jueves, durante un acto público en la Cisjordania ocupada por sus tropas, que ordenará dominar el 70% de la Franja de Gaza. También dejó entrever que avanzaría en una ofensiva total sobre ese territorio palestino.

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06:54 | 28/05/2026

Israel, cada vez más aislado: no tendrá contacto con la ONU

Lo anunció el gobierno después de que la organización incluyera a Israel en una lista de países acusados de utilizar la violencia sexual en zonas de conflicto. En paralelo, la Unión Europea sancionó a colonos israelíes "extremistas" en la Cisjordania ocupada.

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20:02 | 27/05/2026

La oposición pidió a Cancillería intervenir por los argentinos desaparecidos en Libia

Dirigentes del peronismo y de la izquierda le reclamaron a Cancillería que pidan por la aparición con vida de los periodistas argentinos desaparecidos desde el domingo en Libia, mientras participaban del convoy humanitario con destino a Gaza.

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11:29 | 27/05/2026

Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel

Mohammed Odeh llevaba apenas una semana en el cargo. El ataque, ejecutado en pleno corazón de la ciudad de Gaza, pone en jaque la frágil tregua vigente desde octubre de 2025.

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06:53 | 27/05/2026

Israel declaró zona de combate una superficie equivalente a 4 veces y medio La Matanza

Mientras EE.UU. negocia y ataca a Irán, Israel redobla su avance sobre Líbano. El ejército anunció que al sur del rio Zahrani todo será una zona de combate. Además, lanzó una advertencia para que toda la población de una ciudad se autoevacue.

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20:01 | 26/05/2026

Cae la confianza del consumidor en EE.UU., mientras vuelve a subir el barril de petróleo

El aumento de precios en los combustibles y el contexto inflacionario en Estados Unidos hizo caer la confianza de los consumidores, que venía en ascenso en los últimos meses y ahora enfrenta su primer quiebre. El dato preocupa a la administración Trump a pocos meses de las elecciones de medio término.

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19:36 | 26/05/2026

Israel avanza en el Líbano y manda órdenes de desalojo a ocho nuevas ciudades

En las últimas horas, Netanyhu ordenó una nueva ola de ataques que dejó al menos 16 muertos. 

Un niño inspecciona los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí durante la noche en la ciudad sureña de Tiro, Líbano

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12:55 | 26/05/2026

Irán advierte por "una respuesta decisiva" tras los últimos ataques de EE.UU.

Teherán acusó a Washington de cometer una "flagrante violación" de la tregua pactada el 8 de abril. Mientras la Guardia Revolucionaria promete una respuesta letal, el Pentágono justificó la ofensiva argumentando que se trató de una acción en "defensa propia".

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12:45 | 26/05/2026

Israel amplía operación terrestre más allá de la Línea Amarilla en el sur del Líbano

En medio de una tregua cada vez más frágil, las tropas de Israel avanzaron más allá de la "Línea Amarilla" de amortiguación en el sur del territorio libanés. Benjamín Netanyahu advirtió que intensificará la ofensiva.

Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Nabatieh

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06:35 | 26/05/2026

Sin un acuerdo entre Irán y EE.UU. a la vista, Israel avanza sobre Líbano

Estados Unidos atacó una ciudad portuaria de Irán el lunes, pese a la tregua que dice mantener con la República Islámica. En Teherán aclaran que un acuerdo no es inminente y hasta advirtieron que el bombardeo de ayer podría demorarlo más. En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el ataque a un dron norteamericano por "haber violado" su espacio aéreo.

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09:21 | 25/05/2026

EE.UU. atacó el sur de Irán en medio de la tregua y negociaciones

Según el Comando Central de Estados Unidos, el ataque estuvo dirigido a sitios de misiles en el sur de Irán y barcos que intentan colocar minas. 

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