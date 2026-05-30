Sabalenka y Osaka se enfrentarán en la cuarta ronda del Abierto de Francia

Abierto de Francia

Aryna Sabalenka se impuso el sábado a la australiana Daria Kasatkina por 6-0 y 7-5, con lo que aseguró su ‌pase a cuarta ronda, en ‌la que enfrentará a la japonesa Naomi Osaka, que tuvo que esforzarse al máximo para lograr una reñida victoria por 7-6(5), 6-7(3) y 6-4 sobre la joven estadounidense Iva Jovic.

"Sin duda ha sido una semana fantástica", dijo Sabalenka durante su entrevista en pista.

"Estoy contenta de haber pasado a la segunda semana, contenta con mi nivel y de haber ​sido capaz de ⁠manejar la lucha que ella me planteó y conseguir una victoria ‌en dos sets", agregó.

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A la jugadora de 28 años ⁠le recordaron que se trataba de su ⁠victoria número 100 como número uno del mundo, lo que la convierte en la novena jugadora en lograr esta hazaña desde la creación de ⁠la clasificación de la WTA.

Sabalenka se une a Martina Navratilova, ​Steffi Graf, Chris Evert, Serena Williams, Martina Hingis, ‌Monica Seles, Justine Henin e Iga ‌Swiatek en la lista de honor.

"Se me pone la piel de ⁠gallina", dijo Sabalenka, quien hace unos años tuvo que lidiar con bajones de forma y graves problemas con el servicio.

Sabalenka no tardó en ponerse en marcha en una pista Suzanne Lenglen bañada por el ​sol, ganando los ‌cinco primeros juegos con una mezcla de potencia desde la línea de fondo y precisión en la red, antes de remontar un 15-40 en contra en el siguiente juego para llevarse el set en blanco.

Kasatkina, nacida en Rusia y que ⁠desde el año pasado representa a su país de adopción, rompió el servicio y mantuvo el suyo en el segundo set, lo que provocó cánticos de "Aussie, Aussie, Aussie", pero esas voces pronto se apagaron.

Un error no forzado de Kasatkina permitió a Sabalenka igualar a 2-2, y la cuatro veces campeona de Grand Slam se mantuvo en el partido antes de aumentar la ‌intensidad al final para completar su octava victoria en los 10 encuentros entre ambas.

Ahora se enfrentará a Osaka, también cuatro veces ganadora de Grand Slam, con la mirada puesta en los cuartos de final mientras persigue su primer título en París un año después de quedar subcampeona ante Coco ‌Gauff.

Osaka, vestida con un top y una falda dorados con lentejuelas —su última apuesta por la moda en París—, lo tuvo difícil desde el principio, ya que ‌los potentes golpes ⁠de la adolescente estadounidense apagaron su brillo.

La japonesa, cabeza de serie número 16, mantuvo sin embargo la compostura para ​evitar el tie-break en el tercer set y sellar la victoria.

"Creo que ahora estoy mucho más tranquila", dijo Osaka en rueda de prensa.

(Reportaje de Shrivathsa Sridhar en París; edición en español de Javier López de Lérida)