Ni platinado, ni castaño: así es el rubio caramelo, el color de pelo en tendencia para este otoño-invierno 2026.

El rubio caramelo es la tendencia definitiva en colores de pelo para este otoño-invierno 2026 y es perfecto para las que se aburrieron del rubio y del castaño y quieren un punto intermedio que sea interesante y original.

A diferencia de los rubios platinados que dominaron temporadas anteriores, o de los castaños clásicos que suelen verse durante los meses más fríos, el rubio caramelo busca un resultado mucho más natural, cálido y fácil de mantener.

La clave de este color está en su dimensión. Se trata de un rubio oscuro enriquecido con reflejos suaves en tonos miel y caramelo que aportan movimiento, profundidad y brillo al pelo. Además, suma mechones más claros alrededor del rostro para iluminar las facciones y lograr un efecto rejuvenecedor.

La tendencia ganó fuerza después de que Emma Stone apareciera con esta tonalidad en un evento de Louis Vuitton en Nueva York. Aunque la actriz es famosa por sus tonos cobrizos y pelirrojos, sorprendió con una versión sofisticada del rubio que rápidamente llamó la atención de expertos en coloración.

Por qué el rubio caramelo será uno de los colores más pedidos

Uno de los mayores atractivos de este tono es que requiere menos mantenimiento que otros rubios. Gracias a sus raíces ligeramente más oscuras y a la mezcla de tonos cálidos, el crecimiento del cabello se ve mucho más natural y los retoques pueden espaciarse durante más tiempo.

Además, es un color extremadamente versátil. Favorece tanto a personas de base castaña clara como a quienes ya tienen el pelo rubio y buscan sumar profundidad y sofisticación sin oscurecer demasiado el resultado final.

Cómo pedir el rubio caramelo en la peluquería

Si querés sumarte a esta tendencia, los especialistas recomiendan pedir un rubio oscuro multidimensional con matices cálidos y reflejos caramelo distribuidos estratégicamente por todo el cabello.

También es importante solicitar algunos puntos de luz alrededor del rostro para potenciar el efecto iluminador y evitar que el color se vea plano o uniforme. El resultado es elegante, moderno y luminoso, un equilibrio perfecto entre rubio y castaño que promete convertirse en uno de los colores estrella del otoño-invierno 2026.