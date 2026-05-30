El mapa judicial argentino está transitando un cambio de época irreversible. El fuero penal, históricamente dominado por estructuras corporativas rígidas y estudios tradicionales de apellidos con décadas de herencia, empieza a abrir paso a una nueva generación de firmas jurídicas. Se trata de profesionales jóvenes altamente especializados que, lejos de amedrentarse por el peso de los viejos nombres, están ganando terreno en los expedientes más sensibles y mediáticos del país.

Este fenómeno no responde a una moda pasajera, sino a una demanda del propio sistema: las causas actuales exigen dinámicas de trabajo mucho más ágiles, estrategias innovadoras y una comunicación directa que los viejos esquemas burocráticos ya no pueden ofrecer.

Romper la frialdad corporativa: "Humanizar las causas"

El verdadero diferencial de estos nuevos estudios radica en su filosofía operativa. Frente a la distancia y la frialdad de las grandes firmas tradicionales, la propuesta de esta renovación se centra en la cercanía y el compromiso directo con el cliente.

"Nosotros elegimos humanizar las causas. Detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una historia; por eso le ponemos cara y nombre a cada defensa. No delegamos: los atendemos personalmente", explican desde el estudio Novello & Asociados, bufete liderado por los doctores Juan Manuel Novello e Ioshua Nahuel Santamaría, que participa activamente en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, donde representan a uno de los enfermeros.

Este enfoque de atención exclusiva y personalización absoluta se ha convertido en el mayor activo de la nueva abogacía penal en Argentina. El crecimiento sostenido de estos espacios demuestra que el recambio en los tribunales ya es un hecho, consolidando a profesionales listos para competir al más alto nivel del derecho local.

Un reflejo nítido de este recambio generacional es la aparición de estudios como de Novello & Asociados. A pesar de su juventud, el protagonismo que han adquirido en los pasillos de Comodoro Py y la justicia ordinaria demuestra que la capacidad estratégica se impone con peso propio. El estudio ha intervenido con éxito en causas de complejidad técnica y sensibilidad social: