Otro revés de Villarruel a Milei: "Mirar a los discapacitados y jubilados"

Al participar del acto oficial por el 210º aniversario de Tucumán por el Día de la Independencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel tildó de "muy adecuado" el crítico discurso de la Iglesia sobre el rumbo económico del país y exigió "mirar a los desfavorecidos, los discapacitados y los jubilados". En otro mensaje de distancia con el presidente Javier Milei, la titular del Senado pidió dar soluciones a quienes "están pasando estrechez económica".

"Muy adecuado y muy real. Tenemos que mirar a los desfavorecidos, a los discapacitados, jubilados y niños, a los que hoy están pasando estrechez económica. Argentina se levanta con todos. Abrazados todos el uno del otro", dijo Villarruel al terminar la homilía por el Día de la Independencia dentro de la histórica Casa de Tucumán.

La Vicepresidenta, que habló con la prensa antes de participar del tradicional desfile en la capital provincial, respaldó de esta manera el fuerte discurso que brindó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien cuestionó con dureza el rumbo de la gestión de Milei.

"Es una deuda de todos los argentinos. A 210 años de nuestra independencia, tenemos la obligación de realmente estar unidos. De que tengamos conciencia de que tenemos un suelo bendito, pleno de riquezas. Somos argentinos bendecidos por los paisajes y climas, recursos naturales, industrias y talento", resumió.

Sobre las constantes rispideces y diferencias con el Gobierno Nacional, Villarruel publicó hace pocas horas una nota de opinión en un diario tucumano donde cuestionó la apertura indiscriminada de la economía y el alineamiento con Estados Unidos. Pese a sus críticas, la Vicepresidenta pidió este mediodía por "un mensaje de conciliación nacional y federalismo".

Al ser consultada sobre una posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales 2027, Villarruel contestó: "No pienso en ninguna candidatura, solo pienso en el honor de estar en el 210 aniversario en Tucumán, la cuna de nuestra independencia".

El fuerte mensaje de la Iglesia

Durante el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, el arzobispo García Cuerva pronunció una homilía con cuestionamientos a la indiferencia del Gobierno ante el deterioro social y el "internismo" político de los dirigentes.

"Lo que gastes de más no siempre es sinónimo de derroche y despilfarro. Es invertir en los más débiles", afirmó Cuerva durante uno de los pasajes más duros de su discurso, en el que pareció hacer referencia a la prioridad que el Gobierno le otorga al superávit fiscal mediante el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Por otro lado, el arzobispo sostuvo que la presencia de numerosos trabajadores en distintos organismos puede parecer un "despropósito" a primera vista, aunque en verdad representa "una inversión" que debe realizarse "por caridad, pero también por justicia".

Sin mencionarla de manera explícita, Cuerva también pareció apuntar a la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Al referirse a las situaciones de mayor vulnerabilidad, llamó a liberarse de "la indiferencia y la insensibilidad" y reclamó que se asista a quienes lo necesitan "sin pedirles ‘antecedentes de pobre’".