La app para manejar tu televisor desde el celular sin anuncios molestos ni pagar un peso

AnyRemote convierte el celular en un control remoto para el televisor.

Encontrar una aplicación que convierta el celular en un control remoto para el televisor suele ser más complicado de lo que parece. Muchas prometen funcionar con cualquier Smart TV, pero obligan a crear una cuenta, esconden funciones básicas detrás de una suscripción o muestran publicidades que interrumpen cada acción. Sin embargo, existe una alternativa gratuita para Android y iPhone que evita esos problemas.

Se trata de AnyRemote, una aplicación compatible con una amplia variedad de televisores inteligentes y dispositivos de streaming que ofrece las funciones esenciales sin exigir un registro previo ni bloquear los controles principales con un pago. Además, la versión gratuita solo incluye un pequeño banner publicitario en la parte inferior de la pantalla, sin anuncios de pantalla completa que afecten la experiencia de uso.

Cómo funciona AnyRemote

La aplicación utiliza la conexión Wi-Fi, por lo que tanto el celular como el televisor deben estar conectados a la misma red. Una vez abierta, AnyRemote detecta automáticamente los dispositivos compatibles cercanos. Después de seleccionar el televisor, solo hay que autorizar la conexión desde la pantalla del equipo para empezar a utilizar el smartphone como control remoto.

Según sus desarrolladores, la app es compatible con las principales marcas de Smart TV, entre ellas Samsung, LG, Sony, TCL, Hisense, Philips y Vizio. También funciona con plataformas y dispositivos como Roku, Android TV, Google TV, Fire TV, Chromecast, Apple TV, Nvidia Shield TV y televisores Xiaomi, entre otros.

La app es compatible con las principales marcas de Smart TV.

Qué funciones ofrece la aplicación

AnyRemote incluye prácticamente todas las herramientas que se esperan de un control remoto físico. Permite subir y bajar el volumen, cambiar de canal, silenciar el audio, encender el televisor, controlar la reproducción de contenido y navegar mediante un pad direccional o un panel táctil.

También incorpora atajos para abrir aplicaciones, reconexión automática, duplicación de pantalla y un teclado integrado que facilita escribir contraseñas, búsquedas o direcciones de correo directamente desde el celular, sin tener que desplazarse letra por letra con el control tradicional. Además, cuenta con comandos de voz para buscar contenido, abrir aplicaciones o controlar el televisor mediante instrucciones habladas.

La aplicación mantiene gratuitas todas estas funciones principales. Quienes quieran eliminar el banner publicitario pueden acceder a una opción paga, aunque esa alternativa todavía no está disponible en todas las regiones. Para los usuarios de iPhone, Digital Trends también menciona a TVRem como una opción completamente libre de anuncios, aunque solo está disponible en iOS.