Fuego israelí mata a nueve personas en Gaza, entre ellas dos niños, según servicios médicos

Según los médicos, los palestinos heridos en un ataque israelí contra una tienda de campaña reciben tratamiento médico en el Hospital Nasser en Khan Younis.

Los ​ataques aéreos y los disparos israelíes causaron la muerte de al menos nueve ‌palestinos, entre ellos ‌dos niños de 10 y 6 años, en la Franja de Gaza el miércoles, según informaron las autoridades sanitarias de la zona.

Los servicios médicos indicaron que un ataque aéreo israelí causó la muerte de una persona ​cerca de una ⁠escuela en la ciudad de Gaza. Doce ‌personas resultaron heridas en los dos ⁠incidentes. El ejército israelí ⁠afirmó que había atacado a militantes en la ciudad de Gaza, pero que desconocía si había ⁠habido víctimas.

Otro ataque aéreo israelí alcanzó ​una tienda de campaña para ‌personas desplazadas en la ‌zona de Mawasi, en Jan Yunis, al ⁠sur del enclave, causando la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas un niño de 10 años.

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Más tarde, el miércoles, ​las autoridades ‌sanitarias palestinas informaron de que un niño de 6 años había fallecido por disparos israelíes en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza.

El ⁠ejército israelí llevó a cabo otros dos ataques separados en otras zonas de la ciudad de Gaza que causaron la muerte de tres personas y dejaron varios heridos, según informaron los servicios médicos, lo que eleva el número de ‌víctimas mortales del miércoles a al menos nueve.

El ejército israelí no se pronunció de inmediato sobre ninguno de estos incidentes.

Israel ha llevado a cabo repetidos ataques en Gaza desde que se ‌alcanzara el pasado octubre un alto el fuego con Hamás, mediado por Estados Unidos, alegando que ‌sus objetivos son ⁠militantes que amenazan a sus fuerzas o que participaron en el ​ataque de octubre de 2023 contra Israel.

Con información de Reuters