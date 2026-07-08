Dos figuras de El Trece protagonizaron un momento tenso al aire que incómodo a la audiencia.

Agustín "Rada" Aristarán continúa ausentándose en Otro Día Perdido (El Trece) debido a sus funciones teatrales de Charlie y la fábrica de chocolate, situación que parece molestar al conductor del programa, Mario Pergolini. A raíz de esto, ambos protagonizaron un incómodo momento en vivo.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó si estaría presente durante el feriado del 9 de Julio: "¿El jueves 9 de julio venís?". En ese sentido, el humorista respondió: “No, no vengo porque no puedo”. Tras un largo y tenso silencio, continuó explicando: “¿Qué tengo que hacer? Tengo tres funciones, Mario. Es un éxito la obra. La primera función es a las 3 de la tarde".

Sin embargo, el momento que más llamó la atención en el estudio llegó cuando el humorista agregó: “Si ustedes quieren, yo a partir del lunes no vengo más". Por su parte, Pergolini no dejó pasar el comentario y retrucó: “Bueno, lo evaluamos, Agustín”.

Las modificaciones en la grilla de El Trece

Luego de que El Trece levantara el ciclo de Jimena Monteverde, La Cocina Rebelde, tras varios meses con bajos niveles de audiencia, la señal volvió a modificar su programación de las tardes. El espacio que el programa ocupaba habitualmente, a las 14.30, fue reemplazado por una propuesta de cine familiar. En ese horario, el canal comenzó a emitir la película Las mil y una historias de A. J. Fikry, dentro del segmento Cine Apto Para Todo Público (ATP).

Por otra parte, la programación nocturna también continúa sufriendo modificaciones debido al desarrollo del Mundial 2026. Si bien El Trece no cuenta con los derechos de transmisión de los partidos, que pertenecen a señales y plataformas como Telefe, TyC Sports y Disney+, el canal ajusta su grilla de horario central para evitar competir directamente con los partidos de la Selección Argentina.