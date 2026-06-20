Pergolini se refirió a la polémica con Flor Peña.

En las últimas horas se habló mucho de la desafortunada información que Florencia Peña dio al aire sobre el padre de Lionel Messi. Este viernes, en la apertura de Otro Día Perdido (El Trece), Mario Pergolini se metió de lleno en el tema, pero con un tono reflexivo y en calma que sorprendió a su audiencia.

Una confesión del propio Pergolini

En lugar de cargar contra la actriz, el conductor empezó por una anécdota propia. "Yo era chico, tendría 23, 24 años, y dije: 'Murió Phil Collins'. No había muerto, y yo sabía que no había muerto", admitió sin vueltas, recordando sus inicios en Rock & Pop.

Lo que parecía una travesura terminó en bola de nieve. "A las dos horas, otra radio empieza a hacer un programa especial contando cómo había muerto Phil Collins. Me empiezo a desesperar un poco, estaba creciendo y otro se estaba sumando a algo que no era cierto", relató.

Pergolini se mostró empático con Flor Peña.

"Tuve un problema más grande"

El episodio tuvo consecuencias inesperadas. "Una gran compañía compra muchos discos pensando que iba a vender mucho en honor a Phil Collins, porque un medio había dicho que había muerto", contó. Y deslizó una crítica al modo en que se trató el caso Peña: "Ayer estuvimos juzgando, siendo más duros, menos duros… no sé si se lo merecen".

Desde ahí, Pergolini abrió un debate más amplio sobre la velocidad de la información. "En otra época la primicia tenía sentido, porque los diarios cerraban a las 12 de la noche. Hoy no tiene sentido quién lo dice primero. Pero en esta dinámica, todos necesitamos decir algo, lo que sea", planteó.

La defensa del streaming y el remate

Lejos de sumarse a la condena al formato del que él fue pionero con Vorterix, salió a bancarlo: "Son chicos, es un patio de juego, están aprendiendo. Y también hay otros streamings muy serios. Justificar la adultez a la que estamos llegando todos y decir que esos pendejos hacen pavadas, no es cierto".

Y cerró con la imagen más filosa de toda la editorial, apuntando contra la euforia mediática: "Yo comía pochoclo ayer mientras veía todo lo que pasaba. La carnicería de ayer era casi divina, ¿o no? Pero pensemos si no somos todos responsables".