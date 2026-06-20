María Julia Oliván reveló el calvario que le hizo sufrir Pergolini: "Lo que viví"

Oliván siguió arremetiendo contra Pergolini.

La tensión entre María Julia Oliván y Mario Pergolini no para de escalar. Todo empezó en el marco de la marcha anual de Ni Una Menos, cuando el conductor de Otro Día Perdido habló a favor de visibilizar la violencia de género y hasta apuntó contra los micromachismos. Pero sus palabras no pasaron desapercibidas y, lejos de sumar, terminaron generando el efecto contrario.

De un comentario al aire a una denuncia pública

Al escucharlo, Oliván se indignó y salió a afirmar públicamente que veinte años atrás, cuando trabajaba con él, habría atravesado situaciones muy complejas por la forma de trabajo de Pergolini y su equipo, que según su relato menospreciaban a las mujeres. En una nota con Desayuno Americano (América TV) fue aún más dura.

"Yo no tenía pensado contar esto, me salió el comentario", arrancó la periodista. "Como me empezaron a hatear bastante, Yanina y todo lo que ya saben, la llamé y tuve que contarlo. A mí no me gusta mucho volver atrás porque me pasaron un montón de cosas".

"Me sacaba oportunidades en otros lugares"

El relato sigue por las consecuencias que, asegura, vinieron después. "De ahí me echaron y me sacaba oportunidades en otros lugares, llamando y diciendo que yo había hecho juicio, que se los gané", afirmó. Hoy dice estar evaluando pasos: "Estuve hablando con abogados que me llamaron y también con mi psiquiatra, que empecé justo cuando me echaron. No sé bien qué hacer. Se dieron así las cosas, por algo son".

Recién en el tramo final llegó la definición más cruda. "¿Cómo él no se va a dar cuenta de que estaba apretando a una mina? Y no voy a dar detalles porque después me siento yo humillada", lanzó. Y reveló el dato que reconfiguró su propia mirada: "Yo dije acoso, pero después, hablando con mi psiquiatra, que es perito forense, me dijo que lo que viví fue abuso, no acoso".