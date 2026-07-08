FOTO DE ARCHIVO: Trump apelará su primera derrota judicial ante Carroll en Manhattan, Nueva York.

Por Jonathan ​Stempel y Jack Queen

NUEVA YORK, EEUU. 8 jul (Reuters) - Un juez federal de ‌Manhattan autorizó ‌el miércoles el pago de 5,8 millones de dólares por daños y perjuicios e intereses a la columnista E. Jean Carroll, en cumplimiento de una sentencia civil de 2023 en ​la que ⁠un jurado declaró al presidente Donald ‌Trump responsable de haber ⁠abusado sexualmente de ella ⁠y de haberla difamado.

Trump había depositado los fondos en una cuenta de garantía ⁠judicial mientras apelaba la sentencia, pero ​la Corte Suprema se ‌negó el 29 de ‌junio a admitir a trámite ⁠el caso.

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En un escrito presentado en la noche del martes ante la corte federal de Manhattan, los ​abogados de ‌Trump afirmaron que Carroll debería esperar hasta que la Suprema examine una nueva solicitud para anular el veredicto de 5 millones ⁠de dólares, que ha ascendido a unos 5,8 millones incluyendo los intereses.

Los abogados afirmaron que Trump sufriría un perjuicio irreparable y se enfrentaría a una "pérdida irrecuperable" si Carroll cumple su intención declarada de ‌donar el dinero, ya que, una vez hecho esto, probablemente no se podría recuperar.

También dijeron que permitir que Carroll recupere el dinero ahora "socavaría la confianza ‌pública en un proceso judicial ordenado" en un momento en el que los seguidores ‌de Trump ⁠y algunos críticos expresan "preocupaciones sobre el uso del sistema ​judicial como arma con motivaciones políticas", según sus abogados.

(Reportaje de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de Will Dunham)