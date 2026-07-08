"Resultados sostenidos en el tiempo": desde Formosa explicaron el éxito provincial en las Pruebas Aprender

Los resultados de las Pruebas Aprender volvieron a poner en valor al sistema educativo de Formosa: la provincia fue una de las cuatro jurisdicciones del país que superó la media nacional en los desempeños de Lengua y Matemática, lideró los resultados del NEA y, además, registró la menor brecha socioeconómica del país en Lengua y la segunda más baja en Matemática.

En comunicación con El Destape, el ministro de Educación y Cultura, Julio Aráoz, destacó que los indicadores reflejan una política educativa sostenida durante más de una década y remarcó que ocho de cada diez estudiantes evaluados alcanzaron desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua, mientras que seis de cada diez lograron esos niveles en Matemática, ambos por encima de la media nacional.

"Esto revela todo el trabajo que se realizó durante ese durante esos esos meses tan difíciles en la Argentina para poder prestar el servicio, acercarles material a las casas, constituir los grupos de apoyo, mejorar la conectividad, la capacidad tecnológica instalada, y después continuar para tener estos resultados sostenidos en el tiempo", subrayó.

El ministro enumeró además otras acciones que, a su entender, explican el desempeño alcanzado por la provincia. Entre ellas mencionó la inversión en infraestructura escolar, la capacitación permanente de los docentes, la creación del Instituto Pedagógico Provincial, el equipamiento tecnológico de las escuelas y la expansión de la conectividad en todo el territorio.

"El Gobierno mantiene una gran inversión en infraestructura, capacitación de los docentes, creamos un instituto especial para ello que es el Instituto Pedagógico Provincial", explicó. También destacó el criterio de equidad territorial aplicado por la provincia, al asegurar que las escuelas rurales cuentan con las mismas condiciones de infraestructura y tecnología que los establecimientos urbanos.

A esas políticas sumó la continuidad del Servicio Social Nutricional durante los doce meses del año, la entrega de kits escolares para alumnos y docentes y la decisión provincial de asumir con recursos propios el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros complementos salariales cuando el Gobierno nacional dejó de financiarlos. "Todo esto requiere recursos y planificación. Formosa lleva más de dos décadas sin déficit en sus cuentas públicas, lo que permite sostener estas políticas en el tiempo", afirmó.

Otro de los indicadores destacados por Aráoz fue la reducción de las diferencias de rendimiento según el nivel socioeconómico de los estudiantes. Según explicó, Formosa registró la menor brecha del país en Lengua y la segunda más baja en Matemática.

"Esto significa que los alumnos tienen desempeños similares independientemente del nivel socioeconómico al que pertenezcan. Habla de una política pública basada en la inclusión y en garantizar igualdad de oportunidades", sostuvo.

Finalmente, el ministro remarcó que desde la implementación de las Pruebas Aprender, entre 2015 y 2016, Formosa viene mostrando una mejora sostenida en sus indicadores educativos.

"Los resultados son públicos y muestran una evolución constante. Para nosotros representan la validación de un modelo de educación pública de calidad e inclusiva, que hoy incluso está consagrado en la Constitución provincial como un derecho humano fundamental", concluyó.