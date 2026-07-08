El Gobierno tomó créditos por U$S 3.200 millones con la excusa de pagar deuda 

El Gobierno Nacional tomó créditos por U$S 3.200 millones con tres bancos internacionales que serán utilizados para pagar el vencimiento de U$S 4.350 millones que llegará este jueves.

El Poder Ejecutivo Nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial los contratos con las entidades financieras internacionales, que son BBVA, Santander y Deutsche Bank. Las garantías de estas operaciones fueron otorgadas por el Banco Mundial y el BID.

Cómo se compone la deuda que tomó Luis Caputo

El primer préstamo, de hasta U$S 2.000 millones, fue contratado con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) y con Banco Santander S.A.

La garantía de esa operación la aportan en forma conjunta el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Grupo Banco Mundial, y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, también conocido por su sigla en inglés MIGA).

El segundo préstamo, de U$S 1.200 millones, fue contratado con Deutsche Bank AG, London Branch. Su garantía la aportó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta US$550 millones.

Las tres resoluciones se dictan en el marco del Decreto 478 del 19 de junio de 2026, que habilitó al Tesoro a tomar préstamos con garantía multilateral por hasta US$5.000 millones con prórroga de jurisdicción a los tribunales de Nueva York.

Con los U$S 3.200 millones de hoy, el Gobierno utilizó el 64% del cupo habilitado por ese decreto. Los US$1.800 millones restantes del techo quedan disponibles para operaciones futuras.

En ambas operaciones, los prestamistas perciben una comisión del 0,5% sobre el monto total del préstamo. The Bank of New York Mellon (BNY) fue designado Agente Administrador en los dos contratos y la arquitectura de garantías de los dos préstamos fue negociada entre marzo y junio de 2026.

El Banco Mundial aprobó el 16 de junio su garantía combinada BIRF-MIGA, que cubre el 95% de los pagos del servicio de deuda del préstamo con BBVA y Santander. Además, el BID aprobó el 17 de junio su aval de hasta U$S 550 millones para el préstamo con Deutsche Bank, equivalente al 45,8% del capital prestado.

Según explicó el Gobierno, ambos respaldos multilaterales reducen el riesgo de crédito para los bancos privados y, en consecuencia, permiten al Tesoro acceder a tasas de interés inferiores a las que pagaría emitiendo bonos soberanos directamente en el mercado internacional.

Georgieva vendrá a la Argentina a fines de julio

La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de julio, según confirmó Caputo. “Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo sostuvo que “su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.