Los alquileres aumentaron más que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires

En junio, la inflación general fue del 1.8%, mientras que el alquiler de vivienda aumentó 2.4% en el mismo periodo.

Según los datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que recopiló la organización Inquilinos Agrupados, los alquileres volvieron a aumentar por encima de la inflación. En junio, la inflación general fue del 1.8%, mientras que el alquiler de vivienda aumentó 2.4% en el mismo periodo.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,8% durante junio, marcando una nueva desaceleración en el ritmo de aumento de los precios. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) acumuló un incremento del 16% en el primer semestre de 2026, informó este miércoles el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

En la comparación con igual mes del año pasado, el índice registró una variación del 32,6%, lo que representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando la inflación interanual había alcanzado el 33,1%.

El dato de junio también implicó una reducción de 0,3 puntos porcentuales frente al registro mensual de mayo (2,1%) y confirmó la tendencia descendente que comenzó en abril. Además, el indicador volvió a ubicarse por debajo del 2% después de nueve meses: la última vez que había perforado ese umbral fue en agosto de 2025, cuando marcó 1,6%.

Que motorizó la inflación además del alquiler

Según el informe del organismo estadístico, los mayores aportes al incremento del nivel general provinieron de las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; Transporte; y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto explicaron gran parte de la variación mensual.

Uno de los datos destacados del relevamiento fue la desaceleración registrada en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 1,6%, ubicándose por debajo del índice general y mostrando una fuerte moderación frente al 2,8% observado en mayo.

Dentro de esa categoría, las principales subas correspondieron a verduras, tubérculos y legumbres (5,9%), pan y cereales (2%) y leche, productos lácteos y huevos (1,7%), de acuerdo con el detalle difundido por el Idecba.

El menor ritmo de aumento de los alimentos fortalece las expectativas de que la inflación nacional también se ubique por debajo del 2% cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique el dato correspondiente a junio el próximo 14 de julio, en línea con las estimaciones de distintas consultoras privadas.

En cuanto a la evolución por tipo de bienes, los Bienes registraron un incremento de 1,5%, mientras que los Servicios avanzaron 2% durante junio. En el acumulado del año, los bienes aumentaron 13,7% y los servicios 17,4%. En la comparación interanual, las variaciones fueron del 28% y 35,4%, respectivamente.

Por otra parte, la inflación núcleo —representada por el subíndice Resto IPCBA— mostró una suba mensual del 1,9% y desaceleró su ritmo interanual hasta el 31,8%.

En tanto, los precios regulados crecieron 2% impulsados principalmente por los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga, el boleto de colectivo urbano y las tarifas del servicio de agua. En términos interanuales, este componente acumuló un incremento del 40,4%.

Finalmente, los bienes y servicios estacionales apenas registraron una variación del 0,1%. El aumento en el precio de las verduras fue compensado por bajas en prendas de vestir, pasajes aéreos y paquetes turísticos, lo que permitió que este componente desacelerara su variación interanual hasta el 18,3%.