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ARA San Juan: condenaron al ex comandante de Submarinos y absolvieron a tres militares

El capitán Claudio Javier Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos cuando naufragó el submarino, fue condenado a tres años de prisión por los delitos de estrago culposo agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

08 de julio, 2026 | 14.09

Tras más de cuatro meses de juicio contra cuatro ex oficiales de la Armada Argentina por la tragedia del submarino ARA San Juan, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos condenó este miércoles al capitán Claudio Javier Villamide a tres años de prisión. Fueron absueltos el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

Villamide, por entonces comandante de la Fuerza de Submarinos, fue considerado responsable de los delitos estrago culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la muerte de los 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017.

"Este Tribunal reafirma que el presente juicio ha buscado deslindar responsabilidades penales concretas, de naturaleza funcional, sin que ello signifique desconocer el dolor irreparable de las familias ni la memoria de los 44 tripulantes, quienes naufragaron y perdieron la vida en cumplimiento del deber", se indicó en el fallo. La sentencia fue firmada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto.

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