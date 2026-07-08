Un argentino será el árbitro de Francia vs. Marruecos y los jugadores reaccionaron

Facundo Tello será el árbitro del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, designación que sin dudas llamó la atención. Después de que el galo François Letexier comande las acciones de Argentina vs. Egipto, ahora será el turno del colegiado nacido en nuestro país de afrontar la misma situación en un partido del equipo de Didier Deschamps. Los futbolistas reaccionaron ante dicha elección por parte de la FIFA y sus declaraciones no pasaron inadvertidas.

Por supuesto, lo sucedido en la final de Qatar 2022 sigue más vigente que nunca y más aún con ambos seleccionados todavía en la Copa del Mundo sabiendo que pueden levantar el trofeo. Por este motivo, la aparición de Tello como cabeza del cuerpo arbitral en este compromiso no tardó en generar revuelo. Si bien ninguno de los jugadores franceses desconfió de su profesionalismo, sí se expresaron al respecto dejando en claro su opinión.

La reacción de los jugadores de Francia por Facundo Tello como árbitro vs. Marruecos en el Mundial 2026

"No me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hicimos antes y nos vamos a centrar sólo en Marruecos. Queremos ganar este partido, es lo único que nos importa", esbozó Dayot Upamecano acerca de lo que generó en su equipo la designación del árbitro argentino. Por supuesto, el defensor del Bayern Munich de Alemania aseguró que sólo tienen en mente el partido de este jueves 9 de julio del que saldrá el primer clasificado a semifinales del Mundial 2026.

Por otro lado, quien también opinó sobre esta cuestión fue el arquero, Robin Risser, quien también le restó importancia a este tema. "No debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica. Hay cierta amargura desde hace años que fue la final del Mundial y es parte del juego. Si están aquí es porque están a la altura de la competencia, tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar de ronda". En caso de lograr esto último, se verán las caras con el que gane entre España y Bélgica, que jugarán el viernes desde las 16 horas de nuestro país.

Facundo Tello y el cuerpo arbitral completo para Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

El DT, Didier Deschamps, también habló sobre Tello

La terna arbitral de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. Asistente 1 : Juan Pablo Belatti.

: Juan Pablo Belatti. Asistente 2 : Gabriel Chade.

: Gabriel Chade. Cuarto árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. Quinto árbitro: Cristian Navarro.

Cuándo juegan Francia vs. Marruecos por el Mundial: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el subcampeón del mundo en Qatar 2022 y el combinado marroquí por un lugar en semifinales de la Copa del Mundo tendrá lugar este jueves 9 de julio desde las 17 horas en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre el viernes entre España y Bélgica, que se medirán desde las 16 de nuestro país en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Del otro lado del cuadro se enfrentará Inglaterra ante Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami el sábado a las 18 y desde las 22 la Selección Argentina hará lo propio contra Suiza.