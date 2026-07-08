La denuncia de una figura de Egipto tras la eliminación contra Argentina en el Mundial: "Injusto"

Un futbolista de Egipto denunció que el Mundial 2026 está "arreglado" minutos después de quedar eliminado ante la Selección Argentina al caer por 3 a 2 en el duelo correspondiente a los octavos de final. Entrevistado por la transmisión oficial sobre el terreno de juego, Mostafa Ziko, autor del segundo gol del combinado africano y de uno anterior que fue anulado a instancias del VAR, expresó un fuerte reclamo contra el arbitraje de François Letexier y a la FIFA por, supuestamente, favorecer a la 'Albiceleste'.

"Felicitaciones a Argentina por el Mundial; el torneo estaba arreglado, no necesitaban nada más", declaró Ziko ya finalizado del partido. Más tarde, insistió con su malestar y calificó la actuación arbitral como "injusta" en reiteradas oportunidades a causa del tanto que el referí francés revisó y no convalidó por una infracción sobre Lisandro Martínez en el arranque de la jugada.

El atacante sostuvo que Egipto había hecho méritos suficientes para avanzar y apuntó directamente contra Letexier: "Jugamos de forma fantástica contra el actual campeón del mundo. Pero el árbitro, François Letexier, se mostró claramente parcial desde el primer momento del partido. Intentó frenarnos constantemente", afirmó.

Por último, Ziko también se refirió a la jugada del 3 a 2 de Enzo Fernández en tiempo de descuento, que tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico reclamaron por una falta inexistente sobre Mohamed Salah dentro del área. "La verdadera victoria es nuestra. Que Dios nos ayude. Felicito a Argentina y al árbitro por su victoria", lanzó.

Mundial 2026: cuándo se sabe contra quién jugará Argentina los cuartos de final

Luego de la victoria de la Selección Argentina contra Egipto por 3 a 2 en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026, todo el país quiere saber a quién enfrentará el equipo de Lionel Messi en la próxima instancia. Lo bueno para calmar la manija es que no habrá que esperar tanto y este mismo martes saldrá a la luz nuestro próximo rival en cuartos de final.

En la llave de Argentina aparece el ganador del partido entre Suiza o Colombia, que se enfrentarán a partir de las 17 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. El cuadro cafetero busca volver a los cuartos de final de un campeonato del mundo después de 12 años, cuando cayó contra el anfitrión, Brasil.

Próximo partido de la Selección Argentina: días y horarios del Mundial 2026

El fixture de la Albiceleste quedó conformado de la siguiente manera:

Rival: el ganador del partido entre Suiza y Colombia.

el ganador del partido entre Suiza y Colombia. Fecha: sábado 11 de julio de 2026.

sábado 11 de julio de 2026. Horario: 22:00 horas (hora de Argentina).

22:00 horas (hora de Argentina). Estadio: Kansas City Stadium (Estados Unidos).

Dónde ver en vivo los 4tos de final de la Selección Argentina en el Mundial 2026

De esta manera, el cronograma oficial estipula que las transmisiones en vivo para todo el país estarán a cargo de las señales de: