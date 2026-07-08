Messi o Cristiano Ronaldo: quién es el ídolo de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé con Francia.

Durante casi dos décadas, el fútbol mundial quedó dividido entre dos nombres que marcaron una época: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La rivalidad entre ambos trascendió títulos, goles y Balones de Oro para convertirse en un debate permanente entre fanáticos, especialistas y protagonistas del deporte. En ese contexto, una de las voces más esperadas era la de Kylian Mbappé, considerado desde hace años como uno de los principales herederos de esa generación dorada.

El delantero francés creció mirando a ambos y, a medida que avanzó su carrera, compartió cancha con uno de ellos y enfrentó al otro en varias oportunidades. Sus declaraciones a lo largo del tiempo muestran una evolución en su mirada sobre los dos gigantes del fútbol, aunque también dejan en claro el enorme respeto que siente por ambos. No obstante, confesó en entrevistas quien fue su héroe cuando era más chico y comenzaba en el fútbol.

Quién es el ídolo de Kylian Mbappé

Si la pregunta es quién fue el ídolo de Mbappé entre Messi y Cristiano Ronaldo, la respuesta es clara: Cristiano Ronaldo. El propio atacante lo reconoció en 2020, cuando explicó que su primer referente fue Zinedine Zidane por ser francés, pero que posteriormente su gran ídolo pasó a ser el portugués. "Después lo fue Cristiano, al que he tenido la suerte de enfrentarme", afirmó durante la presentación de su fundación, recordando que también admiraba a los futbolistas brasileños por su estilo de juego.

La evolución del pensamiento de Mbappé

Sin embargo, con el paso de los años, Mbappé comenzó a expresar una valoración cada vez mayor hacia Lionel Messi, especialmente después de compartir vestuario con el argentino en el Paris Saint-Germain. Esa convivencia le permitió observar de cerca las cualidades del campeón del mundo y modificar parcialmente la percepción que tenía sobre el rosarino.

Mbappé opinó sobre Messi y Cristiano.

En una entrevista reciente concedida al diario AS, el francés explicó esa evolución con total naturalidad. "Amo a Cristiano, pero crecí y me di cuenta de que Messi es muy bueno", confesó, dejando en evidencia que la admiración por su ídolo de infancia nunca desapareció, aunque la experiencia le permitió apreciar aún más el talento del argentino.

Esa idea volvió a quedar reflejada durante el Mundial de 2026. Consultado sobre quién considera el mejor futbolista del planeta, Mbappé respondió sin rodeos: "Messi, sin duda. Es el mejor del mundo junto con Cristiano Ronaldo". De esa manera evitó alimentar la histórica rivalidad y optó por colocar a ambos en el máximo escalón del fútbol moderno, destacando que su prioridad es seguir mejorando y ayudar a Francia a conquistar nuevos títulos.