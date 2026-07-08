Estados Unidos reactivó la guerra y pone en jaque las negociaciones de paz con Irán

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció este martes que volvió a bombardear Irán como respuesta a un ataque del país persa contra tres barcos petroleros que atravesaban el estrecho de Ormuz el lunes a la noche, tal como denunció ayer la agencia de monitoreo británica. Desde Teherán acusaron a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado hace algunas semanas, aunque no respondieron a las acusaciones de ataque contra los barcos comerciales. Ambos señalamientos fueron difundidos por las cancillerías de cada país.

Tras la firma del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán en junio pasado, que contempló el cese inmediato de las agresiones militares entre ambos países, se abrió una nueva etapa de negociaciones para tratar de cerrar de forma definitiva el conflicto que mantuvo en vilo a Medio Oriente desde febrero. El presidente estadounidense Donald Trump, aunque celebró el resultado de las negociaciones, dejó abierta la chance de retomar los ataques. En una cumbre del G7 celebrada en Francia, el mandatario llegó a decir que tenía pensado "bombardearlos hasta dejarlos hechos polvo" si violasen el acuerdo. "Si no me gusta, si no se comportan, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza, ¿de acuerdo?", afirmó entonces el presidente Trump en conferencia de prensa.

La denuncia inicial que reavivó las tensiones fue del gobierno de Arabia Saudita, que acusó a Irán de atacar uno de sus barcos comerciales en el estrecho de Ormuz. La Cancillería lanzó esta nueva denuncia luego que una entidad comercial marítima británico denunciara tres ataques en la estratégica vía comercial.

"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar una serie de poderosos ataques contra Irán que le van a imponer costos importantes por haber atacado barcos comerciales tripulados con civiles inocentes en una vía marítima internacional. Los ataques de Estados Unidos son en respuesta a los ataques de Irán contra tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", rezó el comunicado de este martes del Comando Central norteamericano, difundido por la red social X.

"La agresión comprobada de Irán no fue provocada, es peligrosa y una clara violación del alto el fuego", concluyó el texto del comando norteamericano.

De "sustancial" a "grave": la calificación estadounidense a las tensiones en Ormuz

El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), dirigido por la propia Marina de los Estados Unidos, describió a los niveles de amenaza en el estrecho de Ormuz de "sustancial" a "grave" tras los presuntos ataques iraníes a tres petroleros. Esto fue advertido en otro texto firmado por la entidad: "Los recientes incidentes confirmados ponen de relieve que el entorno de amenaza sigue siendo elevado y justifica una vigilancia extrema", señaló el JMIC en un comunicado.

La respuesta iraní

Irán denunció inmediatamente los ataques estadounidenses y lo acusó de romper el acuerdo. La respuesta de Teherán se conoció apenas minutos después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaran una nueva serie de bombardeos por considerar que la República Islámica atacó una patota de tres barcos comerciales en el estrecho de Ormuz el lunes por la noche, algo que hasta ahora Irán no confirmó.

"Irán emite una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y adoptará medidas decisivas para proteger sus intereses y su seguridad nacional", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa, a través de un comunicado difundido en las últimas horas.