Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y comenzarán negociaciones para un pacto definitivo

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego que contempla el cese inmediato de las operaciones militares y abre una nueva etapa de negociaciones para intentar cerrar de manera definitiva el conflicto que mantuvo en vilo a Medio Oriente durante las últimas semanas.

Aún no se conocen todos los detalles, pero sí se sabe que la tregua incluye a Líbano, país que Israel bombardeó hasta unas horas antes, provocando la ira de Irán y las críticas de Estados Unidos. Además, ya está claro que el acuerdo supone la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una noticia que inmediatamente provocó una baja del precio internacional del barril del petróleo, ya que por esa vía marítima pasa más del 20% del crudo global.

El anuncio fue realizado este domingo por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país actuó como mediador entre ambas partes. "Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán", afirmó Sharif desde Islamabad al comunicar el entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán.

En su comunicado, Sharif destacó el papel de Pakistán como mediador y agradeció la colaboración de Qatar, Arabia Saudita y Turquía en las conversaciones diplomáticas que desembocaron en el entendimiento. El primer ministro sostuvo que su Gobierno trabajó de manera coordinada con ambas partes pese a lo que describió como una "incesante campaña de desinformación" impulsada por sectores que buscaban frustrar el proceso.

También informó que los mediadores facilitarán una serie de encuentros durante esta semana para preparar la puesta en marcha del acuerdo. La firma será electrónica y posteriormente se desarrollarán negociaciones técnicas. La ceremonia oficial está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza.

Teherán y Washington confirmaron la tregua

Desde Teherán, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, confirmó que el texto del memorando de entendimiento ya fue completado y aseguró que la firma oficial tendrá lugar el viernes en territorio suizo. "A partir de esta noche comenzará el fin del bloqueo marítimo estadounidense contra Irán. El cese inmediato y permanente de la guerra y de las operaciones militares en los distintos frentes, incluido Líbano, será anunciado esta misma noche", expresó y agregó: "Este memorando de entendimiento no refleja confianza en el enemigo; fue redactado precisamente desde la desconfianza. Supervisaremos el cumplimiento de los compromisos asumidos por Estados Unidos".

Tras conocerse el acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el resultado de las negociaciones mediante un mensaje publicado en Truth Social. "El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. Felicitaciones a todos", escribió el mandatario. En el mismo mensaje anunció la apertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

El pacto establece una tregua inmediata y crea una ventana de negociación de dos meses durante la cual ambas partes deberán demostrar su compromiso con el proceso antes de avanzar hacia una solución definitiva.